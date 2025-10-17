Un foro nacional de digitalización de caza y pesca, en Zamora

Zamora acoge los días 27 y 28 de octubre el primer Foro Nacional de digitalización en caza y pesca, convirtiéndose en un punto de encuentro perfecto para descubrir cómo las soluciones tecnológicas están ayudando a optimizar los procesos, mejorar la sostenibilidad de las prácticas y garantizar la eficiencia en la gestión de recursos naturales.

Un encuentro que se celebrará en la sede del Consejo Consultivo de Castilla y León y que reunirá a profesionales, entidades, aficionados, administraciones y empresas tecnológicas para abordar cómo la tecnología está revolucionando la gestión y el futuro de la caza y la pesca en un mundo cada vez más digitalizado.

La primera de las jornadas se dedicará a la caza y abordará cómo la digitalización está revolucionando la gestión de cotos y especies cinegéticas. El programa incluye la presentación de experiencias en control telemático de capturas, uso de drones e inventarios digitales, fototrampeo inteligente y visores térmicos, así como nuevas soluciones de comunicación para el sector. Herramientas que permiten optimizar el seguimiento de poblaciones, reforzar la trazabilidad y cumplir con las normativas de conservación al tiempo que facilitan la toma de decisiones con datos en tiempo real y tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial.

Por otro lado, el martes 28 será el turno de la pesca. Un bloque en el que se podrán ver ejemplos de cómo la digitalización está modernizando la gestión de los ríos y la sostenibilidad de las aguas interiores. Se abordarán iniciativas como la gestión digital de repoblaciones y planes de pesca, la licencia interautonómica, el uso de inteligencia artificial para la monitorización de eventos en ríos y la digitalización de inventarios de pesca eléctrica. Todo ello con el fin de mejorar el control de poblaciones, la trazabilidad de capturas y la conservación del medio natural.

Como actividad complementaria, durante la tarde del 28 de octubre, se realizará una visita al Centro del Lobo Ibérico en la Sierra de la Culebra, una experiencia única para acercarse a la biodiversidad y al valor natural de esta emblemática especie.

El I Foro Nacional de Digitalización en Caza y Pesca está organizado por Cesefor y cuenta con la financiación del programa Centr@tec del Instituto para la Competitividad de Castilla y León (Icecyl) y de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente, la RIS3 2020-2027. La Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta de Castilla y León también respalda la celebración de este encuentro con el fin de impulsar esta iniciativa para avanzar en la innovación y sostenibilidad de este sector clave en el medio rural.

La asistencia presencial al evento en la sede del Consejo Consultivo, emplazado en la ciudad de Zamora, es gratuita previa inscripción en la web del evento (digicazaypesca.es). No obstante, también se han habilitado las inscripciones para asistir online.