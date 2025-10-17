EsperanZa se abre como escaparate cultural dinamizador de Zamora

El que está llamado a ser el gran acontecimiento cultural del bienio, el montaje expositivo EsperanZa, vigésima octava edición de Las Edades del Hombre, arrancó ayer en la iglesia de San Cipriano y la Catedral del Salvador de Zamora.

Lo hizo con una larga nómina de artistas de renombre que firman las piezas de la exposición y que la apuntalan como elemento dinamizador de la provincia desde el punto de vista turístico y escaparate del románico de la ciudad.

Las autoridades observan la Inmaculada de Diego Velázquez llegada de Sevilla. | JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

La inauguración contó con más de dos centenares de autoridades civiles y eclesiásticas que no quisieron perderse la primera visita comentada y a los que dejó una grata sensación y la certeza de que ese diálogo entre arte y fe transmite el nombre elegido para la muestra.

En el acto inaugural, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, subrayó que la exposición supone "una oportunidad para volver una vez más a Zamora" para que la ciudad y la provincia sean "aún más conocidas" y "sobre todo, que todo el mundo compruebe que merece la pena" conocerla.

Luis Argüello muestra a Alfonso Fernández Mañueco el catálogo de la exposición durante la visita.

También se refirió al "dinamismo y el empuje" que supondrá para esta tierra y al "éxito turístico" de la muestra, que ayudará a dinamizar la ciudad y hacerla "un destino turístico muy atractivo".

Fernández Mañueco destacó que Las Edades del Hombre constituyen una de las principales manifestaciones artísticas de España y son el mejor ejemplo de la inmensa riqueza cultural y patrimonial de Castilla y León. Además, se trata de un proyecto consolidado como modelo de desarrollo económico y social, basado en una gestión moderna, eficaz e imaginativa del patrimonio de la comunidad.

Alejandra Bonel García

En este sentido, el presidente de la Junta detalló que impulsa numerosas actividades generadoras de empleo y riqueza a partir de recursos propios y no deslocalizables, especialmente a través de la captación de un turismo de calidad vinculado al arte, la gastronomía y la naturaleza.

La vigésima octava edición de este ciclo expositivo recoge unas 85 obras destacadas procedentes de Castilla y León, y otros puntos de España y Portugal, según explicó Fernández Mañueco, que mencionó autores de la talla de El Greco, Goya, Gregorio Fernández, Velázquez, Picasso, Juan de Juni, Zurbarán, Berruguete o Salzillo que comparten relato con otros autores contemporáneos como Venancio Blanco y Pablo Gargallo.

Esculturas expuestas en una de las salas de la Catedral.

El presidente de la Junta valoró el acierto de la elección de Zamora como sede de esta edición, por su imponente legado histórico y monumental y por sus gentes, que integran fervor religioso, amor al arte, tradición arraigada y voluntad festiva. Además, subrayó también la proyección de su Semana Santa, que servirá de colofón para la muestra cuando concluya el Domingo de Resurrección de 2026.

Por ello, Las Edades del Hombre son también una nueva oportunidad para Zamora, una ventana para proyectar su imagen al mundo y reforzar su posición como destino turístico de referencia, lo que se traducirá en "más riqueza y empleo" para los zamoranos.

Las autoridades boservan una custodia procesional y un capitel de EsperanZa.

Asimismo, consciente de la importancia de este acontecimiento cultural y de la gran repercusión que cada uno de estos ciclos expositivos posee para el municipio donde se celebra y para su entorno más cercano, el Ejecutivo autonómico ha elaborado un plan de promoción destinado de forma exclusiva a este evento cultural, con el fin de potenciar su vertiente turística y conseguir una mayor rentabilidad económica, lo que convertirá a Zamora y a Castilla y León en destino imprescindible de turismo religioso y cultural durante los próximos meses, comentó.

El apoyo de la Junta a Las Edades del Hombre forma parte de su compromiso con la conservación, gestión y difusión del valioso patrimonio cultural de la comunidad, expuso el máximo responsable autonómico.

La edición de Edades que salió de las cenizas de los incendios

Por su parte, el obispo de Zamora, Fernando Valera, que hizo de anfitrión en la inauguración de EsperanZa, destacó que la muestra ha querido desde el inicio de su concepción ser "una respuesta a la vulnerabilidad de Jesús en su pueblo que peregrina en Zamora".

El prelado zamorano recordó que Jesucristo lleva en su cuerpo "las marcas de la fragilidad de nuestras vidas y nuestros pueblos" y su rostro es también el rostro de los zamoranos que han sufrido "los estragos de los incendios, de la despoblación, del abandono y multitud de heridas, a veces sin sanar".

La Anunciación de Picasso y el Cristo de la Paciencia, piezas que marcan al obispo

De hecho, los incendios de 2022, que luego se han repetido este año, estuvieron en el germen de una exposición que pretende traer un mensaje de esperanza frente al infortunio. Es en esas situaciones difíciles donde los cristianos ven la luz del crucificado representado en tallas como la del Cristo de las Injurias, en las que el sufrimiento hace mella, es donde "nace lo que salva", afirmó el máximo responsable de la Diócesis de Zamora.

Alejandra Bonel García

Invitó a acceder a la exposición como quien entra por la puerta del paraíso, a través de las puertas románicas, para contemplar "la belleza del arte". De las piezas de EsperanZa, se detuvo especialmente en dos: en el Cristo de la Paciencia, llegado de su tierra de origen, Murcia, y que siempre vio como una "parábola de esperanza"; y en la Anunciación de Picasso, un óleo "lleno de luz", para penetrar en el interior de los visitantes y llenarles "de la gracia que el espíritu que infunde María en su anunciación" para ser inundados por "la bondad y la belleza que llenan de luz la esperanza".

La muestra es una oportunidad para ver que Zamora «merece la pena» y volver

También intervino en la puesta de largo de la exposición el presidente de la Conferencia Episcopal Española, de la Fundación Edades del Hombre y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello. "¿Cómo generar, en medio del oleaje del tiempo postmoderno, una propuesta de esperanza?", se preguntó.

Alejandra Bonel García

Ese interrogante, que a la vez es un desafío, encontró su respuesta en el montaje expositivo de San Cipriano y la Catedral del Salvador. Argüello indicó que los tiempos en los que está de moda todo lo "post", como el posthumanismo, la postverdad, la postdemocracia, es necesario volver a un tiempo previo "en el que veamos en la cruz seca unos brotes de esperanza". También aludió a la filosofía de una exposición que busca "el diálogo de fe y cultura, y la iglesia samaritana".

Grata sensación entre los asistentes a la visita inaugural

No olvidó las palabras tanto del papa Francisco como del nuevo pontífice León XIV, en las que transmiten el mensaje de que Jesús, "en la cruz nos ha amado, y de ese amor brota la posibilidad de una nueva cultura y, siempre, la llamada a ser samaritanos con los hombres y mujeres y hoy, especialmente, con los más desfavorecidos en el orden material, espiritual o moral de nuestra sociedad".

Visita real

El que es cabeza de los obispos españoles también expresó su alegría porque la reina Sofía vaya a visitar el próximo miércoles la exposición, ya que es "una amante del arte y de la belleza" y al hacerlo entonces en vez de estar, por motivos de agenda, en la inauguración, podrá ver más detenidamente la muestra, de forma "un poco más tranquila" y con "menos jaleo que el día de la inauguración". Argüello reivindicó que la exposición nace de "enlazar siempre fe, esperanza y manera de vivir" para expandir la cultura eclesiástica.

Las Edades del Hombre vuelven a Zamora 24 años después, de la RemenbranZa a la EsperanZa.