La embriaguez atunúa la pena de un abusador sexual de Benavente

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha confirmado la pena de dos años de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de Zamora a un joven de esta provincia por un delito de abuso sexual hacia una amiga de su novia y ha ratificado la correcta valoración de la embriaguez del condenado como atenuante.

La sentencia que ratifica la condena, que ha difundido este viernes el TSJCyL, desestima de esa forma el recurso de apelación impuesto por la acusación particular que defendida los intereses de la víctima y al que se había adherido el Ministerio Fiscal, que mostraron su desacuerdo con la reducción de la pena por la embriaguez del acusado.

El fallo judicial del tribunal autonómico, que declara las costas del recurso de oficio, ha considerado que la Audiencia de Zamora que juzgó el caso valoró correctamente esa atenuante, ya que en el juicio varios testigos confirmaron que la noche en la que se produjeron los abusos el acusado había bebido bastante alcohol y había fumado hachís.

El tribunal autonómico ha determinado por ello que la valoración probatoria es "racional y conforme a la doctrina jurisprudencial vigente".

Los hechos se produjeron la madrugada del 25 de abril de 2022 durante las fiestas de la Veguilla de Benavente, después de que la víctima se encontrara en estado de intoxicación etílica y se fuera a dormir con su amiga y su novio, los tres en la misma casa, en la casa del acusado.

En un momento de la noche él comenzó a tocarle sus partes íntimas y le penetró vaginalmente sin su consentimiento, por lo que por la mañana acudió al hospital y denunció los hechos.