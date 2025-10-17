¿Conocemos realmente a nuestros hijos? Cuando el problema es no querer saberlo

¿Conocemos realmente a nuestros hijos? Este es la pregunta que se lanza en la nueva campaña de prevención familiar sobre conductas adictivas que pone en marcha el Ayuntamiento de Zamora junto a Cáritas, Cruz Roja y Federación de Ampas de Centros Educativos Públicos (FAPA Zamora).

Bajo el nombre "Que no se te vaya de las manos. En Zamora tenemos un plan", la iniciativa anima a los padres a reflexionar a través de un test en el que se les realizan diferentes preguntas sencillas sobre sus hijos e hijas, poniendo además en valor los programas que desde la Junta y el Ayuntamiento con la colaboración de entidades del tercer sector se están llevando a cabo.

"Vivimos una época donde competimos con muchas cosas, fundamentalmente con las redes sociales y con otros elementos que han estado ahí toda la vida, y que hacen complicado para los padres educar y, sobre todo, educar en salud y en valores", apreció Auxiliadora Fernández, concejala de Servicios Sociales. Por ello, resaltó, la importancia de conocer y dedicar tiempo a los menores.

Presentación de la campaña de Prevención Familiar en el Ayuntamiento de Zamora / José Luis Fernández / LZA

La campaña realizada por La Otra Comunicación busca así contar estas pequeñas historias o momentos cotidianos que se llegan a normalizar y que pueden derivar en conductas problemáticas o adictivas para generar esa reflexión. "El problema no es lo que no sabes, el problema es no querer saberlo", declaró Abel García, de la agencia de publicidad. De este modo, se trata de "sensibilizar a las familias para que utilicen el principal instrumento que todos tenemos, que es la comunicación", añadió Miguel Ángel Ortiz, técnico y coordinador de la campaña.

La acción pone el foco en el consumo de alcohol o de sustancias adictivas y abuso de pantallas y redes que "no es algo nuevo de los chicos, pero que lo han aprendido del mundo adulto que tiene que responsabilizarse de ello", pronunció Ortiz. Familias que tienen un enorme potencial preventivo, pero también puede ser un factor de riesgo "si hay un modelado en casa donde el ocio o las celebraciones se asocian al consumo de alcohol o si ya por parte de los padres hay un uso de las pantallas que va más allá de un uso racional", apuntó.

Por todo ello, se pretende acercar los programas Moneo, Dédalo o Fénix, así como el plan de ocio familiar compartido a través de la campaña "directa que quiere mover las conciencias". Recursos posibles gracias a la colaboración entre instituciones y asociaciones de Zamora que se encuentran en la web plandycazamora.es, donde también se puede realizar el test.

Datos alarmantes

Dejemos de normalizar el acceso ilimitado a una pantalla:

El 18,1% de los jóvenes entre 14 y 18 años hace un posible uso compulsivo de Interne t

t El 62,3% de los jóvenes entre 14 y 18 años declara haber consumido pornografía en los últimos 12 meses

Dejemos de normalizar el consumo de drogas en menores:

El 9,4% de los jóvenes entre 14 y 18 años declara fumar a diario

El 14,8% de los jóvenes entre 14 y 18 años admite haber consumido cannabis en los últimos 30 días

Dejemos de normalizar el consumo de alcohol en menores: