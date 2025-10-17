Cierra otro emblemático negocio del centro de Zamora capital
El negocio, ubicado en la calle San Torcuato, anuncia su traspaso
Parece que la mala racha continúa en los locales zamoranos, y una nueva tienda ubicada en el centro de Zamora capital anuncia su traslado. La zapatería Popi junior cierra sus puertas tras varios años en la calle de San Torcuato. El cartel que resalta en sus escaparates anuncia el aviso de "traspaso".
No es la única tienda que ha anunciado su marcha en Zamora en el último mes. Hace poco lo hicieron otras en San Torcuato y en Príncipe de Asturias, con un fin de etapa que, en esos casos, aprovecharon para lanzar descuentos especiales.
Autónomos
Mientras tanto, la hostelería y los negocios vinculados al turismo y los servicios estacionales son los más afectados de la bajada del número de autónomos en Zamora. En concreto, el pasado mes de septiembre la provincia registró 37 autónomos menos que en agosto, lo que supone un descenso del 0,2% en su cifra total de trabajadores por cuenta propia, similar a la media de Castilla y León. Una pérdida mensual, moderada, que se produce en un mes tradicionalmente afectado por la finalización de la temporada veraniega y los ajustes administrativos.
