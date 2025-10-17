Los bancos regresan a la Plaza de Alemania y los zamoranos piden más por toda la ciudad

Un usuario de Facebook ha compartido una imagen en la que muestra los bancos recién instalados en la Plaza de Alemania después de las obras de remodelación del edificio de Comisiones Obreras, una intervención que los ciudadanos llevaban tiempo demandando, puesto que ya había bancos en el pasado, para poder descansar a la sombra de los árboles en esta glorieta de la ciudad.

El propio concejal de Promoción Económica y Protección Ciudadana, David Gago, ha intervenido en este grupo de Facebook para valorar la labor del servicio de infraestructuras urbanas: "Línea Zamora es una herramienta muy útil para solucionar problemas, y las peticiones que se hacen son atendidas con la máxima celeridad. Gracias por los comentarios, pero en este caso es gracias al buen funcionamiento de este área", ha comentado.

Estos bancos podrán disfrutarlos "los jubilados", como critica un joven en la publicación, pero también los jóvenes, como ha apreciado otro usuario: "Los jóvenes también se sientan a su manera: ponen el culo en el respaldo y los pies en el asiento". Así que todos contentos, según parece.

Varios zamoranos han aprovechado el apartado de comentarios de la publicación y la presencia digital del concejal para pedir nuevos bancos en la ciudad. Echan de menos instalarlos en la avenida de las Tres Cruces, en el barrio de las Viñas, en la plaza de la Puentica, en la cuesta de la Morana, en la carretera de la Hiniesta, o en Benedictinas, en la zona de la avenida de Valladolid y poeta Waldo Santos.

Por último, una usuaria ha solicitado "por favor" la instalación de banderas renovadas en la fachada del pabellón Ángel Nieto ("están como trapos rotos colgando"): "Nos visita mucha gente con los partidos y la verdad es una pena como están", comenta.