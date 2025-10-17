Un asesinato, dos años para identificar el cádaver y cuatro para resolverlo: arranca el juicio en Zamora

Zamoranos llegados de distintos puntos de la provincia han sido convocados este viernes como posibles integrantes del jurado popular que juzgará un asesinato con todos los ingredientes de novela negra.

El cadáver de un hombre portugués fue encontrado en el río Tera en Sanabria a finales de diciembre de 2019. Inicialmente, se barajó la posibilidad de que se tratase de un suicidio y se intentó identificar sin éxito al fallecido. Sin embargo, la Guardia Civil no cerró el caso y siguió adelante con la investigación, lo que le llevó a comprobar posteriormente que en realidad se trataba de un crimen. Quedaba por saber quién era la víctima para poder indagar quién lo había cometido.

La ardua labor de investigación dio sus frutos dos años después, cuando gracias a las huellas dactilares se comprobó que el cadáver se correspondía con el de hombre portugués que había vivido en Inglaterra y que gracias a los antecedentes que tenía en el Reino Unido se disponían de sus huellas dactilares, que coincidían con las del cadáver.

Las pesquisas continuaron y fue en 2023 cuando definitivamente se logró detener a los tres supuestos autores y cooperadores del crimen. Se trataba de cuidadanos portugueses que, como la víctima, vivían entre Verín (Orense) y la localidad portuguesa vecina de Chaves. Desde entonces se encuentran en prisión provisional y este viernes se inicia el juicio contra ellos.

El abogado de la acusación particular atiende a los medios de comunicación antes de iniciarse el juicio. / José Luis Fernández

El abogado de la acusación particular, Miguel Ángel Martín Anero, ha anunciado que solicitará para los tres la prisión permanente revisable, la pena máxima permitida el Código Penal español. Ha sostenido que ha sido "un asesinato claro" que tuvo un móvil económico, para quedarse con el dinero que tenía en sus cuentas la víctima. Ha explicado que los acusados se echan la culpa unos a otros, pero lo que queda demostrado es que el asesinado "no tuvo posibilidad de defensa ninguna". El relato de hechos de la acusación particular apunta a que "lo durmieron y lo ahogaron en el río, además le tenían maniatado con cinta americana, le metieron en un saco de cal viva y allí lo dejaron enterrado...hasta que apareció", ha apuntado Martín Anero.

Por su parte, la defensa ha solicitado la libertad sin cargos de los tres acusados al entender que no hay pruebas de que fueran los autores mientras que el Ministerio Fiscal ha pedido para cada uno de ellos 25 años de prisión por un presunto delito de asesinato.

La elección de los miembros del jurado inicia una vista oral que se prolongará más de una semana en la Audiencia Provincial de Zamora, según las previsiones iniciales. Este viernes se han dado cita desde las diez de la mañana los candidatos a jurado. Tras unas preguntas de los representantes de las partes personadas a cada uno de ellos decidirán quienes son los que finalmente forman parte del jurado que decidirá sobre la culpabilidad o inocencia de los dos hombres y una mujer acusados del crimen.