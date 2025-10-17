Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Abiertas las candidaturas para los Premios eWoman 2025 de Zamora

Ya están abiertas las candidaturas para los Premios eWoman 2025, organizados por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, que valoran la labor de mujeres de la tierra que han destacado en diferentes ámbitos

Foto de las ganadoras de la edición 2024 de los premios eWoman que organiza LA OPINIÓN-EL CORREO. | JOSE LUIS FERNÁNDEZ

B. B. G.

Desde hoy y hasta el próximo 26 de octubre los lectores de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA podrán presentar sus candidaturas a los Premios eWoman 2025, que reconocen la labor de mujeres zamoranas en diferentes ámbitos de la sociedad. Una oportunidad para poner en valor ese trabajo, a menudo callado, y destacar el acento femenino en deporte, mundo rural o tecnología, entre otros.

La forma de presentar las candidaturas será a través de la web del periódico (www.laopiniondezmora.es/ewoman-zamora) donde se redirigirá a un formulario para poner los datos principales de las candidatas y un pequeño texto donde se haga hincapié en los méritos de esa mujer para obtener el galardón.

Siete premios para mujeres

En total, se entregarán siete reconocimientos. El de Igualdad aboga por las que trabajan por eliminar las diferencias entre hombres y mujeres; el de Trayectoria Profesional se centra en carreras destacadas y consolidadas; junto al Mérito Deportivo, también estará el de Mujer Rural, para aquellas que aportan valor a los pueblos. Mujer y Tecnología busca aquellas que han destacado en la ciencia, sin olvidar a Talento Joven y Sin Barreras, centrada en la inclusividad.

La cita con estos galardones será el próximo 19 de noviembre (17.00 horas) en el salón de actos del Consejo Consultivo de Zamora.

Entidades patrocinadoras y colaboradoras

Un año más, los Premios eWoman cuentan con el patrocinio de Fundación Caja Rural, Iberdrola, Aquona, Diputación Provincial, Ayuntamiento de Zamora, Junta de Castilla y León, Cobadu, Leche Gaza y Coca-Cola, con la colaboración del Consejo Consultivo de Castilla y León y Exquisiteza.

