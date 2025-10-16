La segunda muestra de Las Edades del Hombre en Zamora abre sus puertas

La primera exposición de la Fundación de las Edades del Hombre en Zamora tuvo lugar en el año 2001 bajo el nombre de "RemembranZa". Con un brillante discurso expositivo situó el patrimonio local en el foco de todas las miradas y superó los 500.000 visitantes.

Casi un cuarto de siglo más tarde, Las Edades del Hombre regresan a la capital bajo la denominación de "EsperanZa" y un discurso, del que poco ha transcendido pero donde, a priori, junto a las piezas de arte tendrá un lugar específico las nuevas tecnologías.

Apertura oficial y Casa Real

La muestra de arte religioso la inaugurarán hoy jueves el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente de la Conferencia Episcopal Española y de la Fundación de Las Edades del Hombre, Luis Argüello.

Además "EsperanZa" contará el 22 de octubre con la visita de la reina emérita Sofía, quien "por problemas de agenda" no ha podido acudir a la inauguración oficial.

Preparativos Las edades del hombre / Alba Prieto (archivo)

Sedes y organización

La muestra presenta tres sedes, la Catedral, la iglesia de San Cipriano y el Carmen de San Isidoro. Entre las novedades de la exposición figura que tiene lugar de otoño a primavera y que por primera vez consagra, un espacio, el Carmen de San Isidoro, para acercar el mensaje al público familiar y escolar.

La exhibición está estructurada en un preludio y tres capítulos, arranca en el primer templo diocesano y efectúa un recorrido a través del arte por la cruz y la resurrección de Jesús, explicaron en la presentación del cartel de la muestra el pasado mes de junio.

Piezas

"EsperanZa" reúne una selección de obras artísticas "lo más rica posible para que el público se sienta identificado", precisó en su momento el secretario general de la muestra, José Enrique Martín.

cartel con la información sobre las entradas / Cedida

Entre los autores seleccionados que han trascendido al público se encuentran Juan de Juni, Alonso Berruguete, El Greco o Francisco Salzillo, de quien ha viajado desde la parroquia de Lorquí en Murcia al primer templo diocesano una Virgen Dolorosa , o bien un cuadro titulado La Inmaculada con el Niño, venido desde Sevilla que, según estudios recientes, efectúo Diego Velázquez de joven.

Varias furgonetas en el exterior del Carmen de San Isidoro. / Archivo

También en el claustro de la seo, diseñado por Juan del Ribero Rada en estilo escurialense tras el incendio del año 1591, podrá disfrutarse de experiencias inmersivas, diseñadas mediante múltiples tecnologías que sumergirán al espectador, a través de la estimulación de múltiples sentidos con la música, la pintura o la arquitectura, en una sensación de realismo.

De la región y obras locales

Además, habrá piezas de Castilla y León y algunas obras de Portugal, según indicaron en junio, en un guiño a la concepción inicial de la muestra que nació con el deseo de ser la primera hispanolusa, aunque finalmente ese propósito no pudo materializarse.

La diócesis anfitriona, entre otras obras, aporta el Cristo de las Injurias o una Virgen procedente de la Colegiata de Toro.

En el ámbito contemporáneo podrán verse creaciones firmadas por Ele Pozas, Satur Vizán, Antonio Pedrero, Tomás Crespo Rivera o Baltasar Lobo.