Reconocidos expertos darán a conocer en Zamora los nuevos avances en la investigación sobre envejecimiento

Los nuevos avances en la investigación sobre el envejecimiento centrarán la inauguración del Congreso Internacional Silver Economy de Zamora. El simposio, organizado por la Diputación Provincial de Zamora, celebra su séptima edición del 27 al 29 de noviembre en el Teatro Ramos Carrión con la presencia de reputados líderes, académicos, investigadores y profesionales de numerosos campos de la ciencia, los cuidados y las políticas activas con el objetivo de transformar el envejecimiento en una oportunidad de desarrollo.

El programa del encuentro, cuya inscripción gratuita para todos los participantes, se iniciará el jueves a las 10.00 horas con la presentación oficial a cargo de Florencio Vicente Castro, académico de Número de la Academia Internacional de Psicología; y Ana Isabel Sánchez Iglesias, jefa de Servicio del Departamento de Fondos Europeos y Emprendimiento de la Diputación Provincial de Zamora.

A continuación, será el turno del primer panel de discusión, que moderará la directora de la Escuela Universitaria de Enfermería de Zamora, María José Fermoso, y que contará con intervenciones de altísimo valor. La primera de ellas la desarrollará el doctor Manuel Collado, investigador líder del grupo de Senescencia celular, cáncer y envejecimiento el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS). Posteriormente, tomará la palabra la doctora Silvia Ortega, una de las ginecólogas y obstetras más contrastadas del país que, actualmente, desarrolla su profesión en el Hospital Universitario San Francisco de Asís. Seguidamente, el doctor Manuel Sarmiento, una de las voces más autorizadas en el ámbito de la bioquímica y la biología molecular, donde lleva a cabo su investigación en el Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS) de la Universidad de Sevilla, expondrá su trabajo en relación al impacto que el envejecimiento tiene en el sistema inmune y cómo esto afecta a su capacidad de responder, por ejemplo, a tumores cerebrales. Por último, cerrará la mesa de trabajo la doctora Silvia María Díaz Prado, catedrática de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de La Coruña e investigadora líder en Terapia Celular y Medicina Regenerativa (TMCR).

El programa continúa a las 11.30 horas con la lección inaugural que impartirá el prestigioso cirujano Diego González Rivas. Un referente en el mundo de la medicina que ha operado a un paciente a distancia, concretamente en Rumanía y desde China, sincronizándose con un robot y siendo la primera operación realizada desde continentes diferentes, lo que supone un avance mayúsculo y una revolución en dicha especialidad.

El encuentro dirigido a todo tipo de públicos, desde profesionales del sector sanitario hasta empresarios, emprendedores y agentes sociales, proseguirá después con la intervención magistral del doctor Tomás Sobrino, investigador líder del grupo C044 sobre neuroenvejecimiento, centrado en el estudio del envejecimiento cerebral y enfermedades neurológicas como el ictus.

Seguidamente, se llevará a cabo la inauguración oficial a cargo de la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco; y el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez.

Presentación de trabajos, hasta el 10 de noviembre

Uno de los atractivos del Congreso es el apartado de trabajos y premios, financiados por la Fundación Caja Rural de Zamora y donde las mayores aportaciones se llevarán diversos premios económicos en las diferentes categorías. La mejor Comunicación del Congreso, 5.000 euros; el mejor trabajo de Buenas Prácticas, 2.000 euros; y los dos mejores pósteres, 1.000 euros para cada uno.

El plazo para su entrega, tanto para los que optan a premio como para los que no optan, finalizará el 10 de noviembre a las 23.59 horas, en aras a que el Comité Evaluador Internacional (CEI) proceda a estudiar y a definir esta calificación o premio.

Toda la información se puede consultar en la página web del congreso, así como apuntarse a este simposio internacional, referente en el cuidado ‘Silver’ y que trata de convertir el envejecimiento en una oportunidad de desarrollo para la provincia.