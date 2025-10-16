La pregunta de Argüello en Zamora: "¿Cómo generar, en medio del oleaje del tiempo postmoderno, una propuesta de EsperanZa?"
El presidente de la Conferencia Episcopal y de la Fundación Edades del Hombre plantea un interrogante al que encuentra respuesta en San Cipriano y la Catedral
La pregunta la lanzó en su intervención en la inauguración de EsperanZa el presidente de la Conferencia Episcopal Española, de la Fundación Edades del Hombre y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello: "¿Cómo generar, en medio del oleaje del tiempo postmoderno, una propuesta de esperanza?".
Ese interrogante, que a la vez es un desafío, ha encontrado su respuesta en el montaje expositivo de San Cipriano y la Catedral del Salvador. Argüello indicó que los tiempos en los que está de moda todo lo "post", como el posthumanismo, la postverdad, la postdemocracia, es necesario volver a un tiempo previo "en el que veamos en al cruz seca unos brotes de esperanza". También aludió a la filosofía de una exposición que busca "el diálogo de fe y cultura y la iglesia samaritana".
No olvidó los mensajes tanto del papa Francisco como de León XIV en los que transmiten el mensaje de que Jesús, "en la cruz nos ha amado y de ese amor brota la posibilidad de una nueva cultura y, siempre, la llamada a ser samaritanos con los hombres y mujeres y hoy, especialmente, con los más desfavorecidos en el orden material o espiritual o moral de nuestra sociedad".
La reina Sofía, "amante del arte y la belleza"
El cabeza de los obispos españoles también expresó su alegría porque la reina Sofía vaya a visitar el próximo miércoles la exposición, ya que es "una amante del arte y de la belleza" y al hacerlo entonces en vez de, por motivos de agenda, el día de la inauguración, podrá ver más detenidamente la muestra, de forma "un poco más tranquila" y con "menos jaleo que el día de la inauguración".
Argüello reivindicó que esta exposición nace de "enlazar siempre fe, esperanza y manera de vivir" para expandir la cultura eclesiástica.
Suscríbete para seguir leyendo
- Paella para 700 e invita la casa: el pedido para un chef e influencer zamorano en Ecocultura
- Ya hay fecha para la inauguración de Las Edades del Hombre en Zamora
- Las cámaras descartan la actitud violenta de dos jóvenes contra policías: contradicciones de los funcionarios en el juicio
- David Gago, Concejal de Promoción Económica y Protección Ciudadana: 'Ha sido siempre una de mis obsesiones políticas
- Día de la Mujer Rural en Zamora: el caso de la gallega que revolucionó El Piñero
- Cortes de tráfico en Zamora: cerrado el carril derecho durante tres semanas
- ¿Cuántos años le pueden caer al cazador acusado de matar a bocajarro a un mastín en Zamora?
- Isabel García Núñez, capitana de la Guardia Civil: 'Se nos juzga más a las guardias por ser mujer, seguimos siendo observadas