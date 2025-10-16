La pregunta de Argüello en Zamora: "¿Cómo generar, en medio del oleaje del tiempo postmoderno, una propuesta de EsperanZa?"

La pregunta la lanzó en su intervención en la inauguración de EsperanZa el presidente de la Conferencia Episcopal Española, de la Fundación Edades del Hombre y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello: "¿Cómo generar, en medio del oleaje del tiempo postmoderno, una propuesta de esperanza?".

Ese interrogante, que a la vez es un desafío, ha encontrado su respuesta en el montaje expositivo de San Cipriano y la Catedral del Salvador. Argüello indicó que los tiempos en los que está de moda todo lo "post", como el posthumanismo, la postverdad, la postdemocracia, es necesario volver a un tiempo previo "en el que veamos en al cruz seca unos brotes de esperanza". También aludió a la filosofía de una exposición que busca "el diálogo de fe y cultura y la iglesia samaritana".

No olvidó los mensajes tanto del papa Francisco como de León XIV en los que transmiten el mensaje de que Jesús, "en la cruz nos ha amado y de ese amor brota la posibilidad de una nueva cultura y, siempre, la llamada a ser samaritanos con los hombres y mujeres y hoy, especialmente, con los más desfavorecidos en el orden material o espiritual o moral de nuestra sociedad".

La reina Sofía, "amante del arte y la belleza"

El cabeza de los obispos españoles también expresó su alegría porque la reina Sofía vaya a visitar el próximo miércoles la exposición, ya que es "una amante del arte y de la belleza" y al hacerlo entonces en vez de, por motivos de agenda, el día de la inauguración, podrá ver más detenidamente la muestra, de forma "un poco más tranquila" y con "menos jaleo que el día de la inauguración".

Argüello reivindicó que esta exposición nace de "enlazar siempre fe, esperanza y manera de vivir" para expandir la cultura eclesiástica.