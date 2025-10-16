Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La pregunta de Argüello en Zamora: "¿Cómo generar, en medio del oleaje del tiempo postmoderno, una propuesta de EsperanZa?"

El presidente de la Conferencia Episcopal y de la Fundación Edades del Hombre plantea un interrogante al que encuentra respuesta en San Cipriano y la Catedral

El arzobispo Luis Argüello centra en Zamora la generación de "una propuesta de EsperanZa" a través de 'Las Edades del Hombre'

El arzobispo Luis Argüello centra en Zamora la generación de "una propuesta de EsperanZa" a través de 'Las Edades del Hombre'

Alejandra Bonel García

Alberto Ferreras

La pregunta la lanzó en su intervención en la inauguración de EsperanZa el presidente de la Conferencia Episcopal Española, de la Fundación Edades del Hombre y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello: "¿Cómo generar, en medio del oleaje del tiempo postmoderno, una propuesta de esperanza?".

Ese interrogante, que a la vez es un desafío, ha encontrado su respuesta en el montaje expositivo de San Cipriano y la Catedral del Salvador. Argüello indicó que los tiempos en los que está de moda todo lo "post", como el posthumanismo, la postverdad, la postdemocracia, es necesario volver a un tiempo previo "en el que veamos en al cruz seca unos brotes de esperanza". También aludió a la filosofía de una exposición que busca "el diálogo de fe y cultura y la iglesia samaritana".

No olvidó los mensajes tanto del papa Francisco como de León XIV en los que transmiten el mensaje de que Jesús, "en la cruz nos ha amado y de ese amor brota la posibilidad de una nueva cultura y, siempre, la llamada a ser samaritanos con los hombres y mujeres y hoy, especialmente, con los más desfavorecidos en el orden material o espiritual o moral de nuestra sociedad".

La reina Sofía, "amante del arte y la belleza"

El cabeza de los obispos españoles también expresó su alegría porque la reina Sofía vaya a visitar el próximo miércoles la exposición, ya que es "una amante del arte y de la belleza" y al hacerlo entonces en vez de, por motivos de agenda, el día de la inauguración, podrá ver más detenidamente la muestra, de forma "un poco más tranquila" y con "menos jaleo que el día de la inauguración".

Noticias relacionadas y más

Argüello reivindicó que esta exposición nace de "enlazar siempre fe, esperanza y manera de vivir" para expandir la cultura eclesiástica.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Paella para 700 e invita la casa: el pedido para un chef e influencer zamorano en Ecocultura
  2. Ya hay fecha para la inauguración de Las Edades del Hombre en Zamora
  3. Las cámaras descartan la actitud violenta de dos jóvenes contra policías: contradicciones de los funcionarios en el juicio
  4. David Gago, Concejal de Promoción Económica y Protección Ciudadana: 'Ha sido siempre una de mis obsesiones políticas
  5. Día de la Mujer Rural en Zamora: el caso de la gallega que revolucionó El Piñero
  6. Cortes de tráfico en Zamora: cerrado el carril derecho durante tres semanas
  7. ¿Cuántos años le pueden caer al cazador acusado de matar a bocajarro a un mastín en Zamora?
  8. Isabel García Núñez, capitana de la Guardia Civil: 'Se nos juzga más a las guardias por ser mujer, seguimos siendo observadas

La pregunta de Argüello en Zamora: "¿Cómo generar, en medio del oleaje del tiempo postmoderno, una propuesta de EsperanZa?"

La pregunta de Argüello en Zamora: "¿Cómo generar, en medio del oleaje del tiempo postmoderno, una propuesta de EsperanZa?"

El arzobispo Luis Argüello centra en Zamora la generación de "una propuesta de EsperanZa" a través de 'Las Edades del Hombre'

El arzobispo Luis Argüello centra en Zamora la generación de "una propuesta de EsperanZa" a través de 'Las Edades del Hombre'

GALERÍA | Inauguración de "EsperanZa", las Edades del Hombre de Zamora

GALERÍA | Inauguración de "EsperanZa", las Edades del Hombre de Zamora

Mañueco sobre Las Edades: "Es una oportunidad para Zamora, que todo el mundo vea que merece la pena conocerla"

Mañueco sobre Las Edades: "Es una oportunidad para Zamora, que todo el mundo vea que merece la pena conocerla"

Incendios, despoblación y las heridas sin sanar de Zamora, en las palabras del obispo y el germen de una exposición que trae "Esperanza"

Incendios, despoblación y las heridas sin sanar de Zamora, en las palabras del obispo y el germen de una exposición que trae "Esperanza"

"EsperanZa" ya brilla en Zamora: así es la segunda muestra de Las Edades del Hombre

"EsperanZa" ya brilla en Zamora: así es la segunda muestra de Las Edades del Hombre

El obispo de Zamora se acuerda de "las heridas sin sanar" de la provincia en la inauguración de 'Las Edades del Hombre'

El obispo de Zamora se acuerda de "las heridas sin sanar" de la provincia en la inauguración de 'Las Edades del Hombre'

Nuevo accidente en las calles de Zamora: un varón resulta herido tras una colisión entre dos turismos

Nuevo accidente en las calles de Zamora: un varón resulta herido tras una colisión entre dos turismos
Tracking Pixel Contents