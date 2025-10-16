El polifacético Luis Ramos presenta su último libro en Zamora

El escritor Luis Ramos otorga visibilidad al dolor y al sufrimiento vivido durante la postguerra en España en su último libro "Abrir la tierra" que se presenta el jueves 16, en el salón de actos de la Biblioteca Pública de Zamora

El volumen lo integran tres partes. En la primera, bajo el nombre de "Letanía del topo", el autor dedica páginas, escritas en prosa poética, a los "topos" que "vivieron escondidos en las casas, escondidos en las cocinas etc. para salvar la vida y lo mal que lo pasaron".

Un segundo ámbito lo constituye "Si no tuviese ojos". Tras este epígrafe, tomado de un verso de José Ángel Valente, Luis Ramos de la Torre reúne poemas dedicados a los presos de la cárcel de Lugo ahora convertida en el centro cultural O Vello Cárcere, donde todavía pueden conocer la historia y vivencias de quienes ocuparon esas dependencias.

cartel de la presención del libro. / Cedida

El libro en un tercer apartado denominado "La voz de las cunetas" recoge versos que estuvieron presentes en el volumen "Entre cunetas", pero ahora muchos de ellos ampliados.

Génesis

El autor Luis Ramos se embarcó en la creación de los materiales que integran "Abrir la tierra" porque "cuando publiqué "Entre cunetas" en el 2015, me quedó una parte muy importante por contar".

Con su publicación el zamorano realiza "una reivindicación de la historia y de una memoria necesaria, sin hacer orillas, porque resulta necesario dar a conocer lo que sucedió en aquellos años, dar a conocer el duelo, la tristeza, el hambre, el dolor que hubo".

Presentación

El libro "Abrir la tierra" se presenta el jueves en un acto a las 19.30 horas en la Biblioteca Pública de Zamora. En la presenciación el escritor estará arropado por la editora, Lidia López Miguel, que será la maestra de ceremonias, mientras que la presentación correrá a cargo de la filósofa y escritora Carmen Seisdedos. La puesta de largo del volumen contará con música, interpretada al clarinete por el músico y poeta Gustavo Tobal.

Trayectoria

Luis Ramos de la Torre es doctor en Filosofía, escritor y músico. Es miembro fundador del Seminario Permanente Claudio Rodríguezy especialista en su obra.

Ha escrito numerosos libros de poemas, como "Por el aire del árbol", "De semilla de manzana", "Del polen al hielo" , "Lo lento" o bien "El dilema del aire" con el que obtuvo el Premio de Poesía Ciudad de Salamanca de 2020 o de ensayos, como "El sacramento de la materia. Poesía y salvación en Claudio Rodríguez" y "Hacia lo verdadero. Cercanías a la vida y al arte en la poesía de Claudio Rodríguez" o el libro de relatos "Con los ojos del frío".