La poderosa razón por la que un gaditano recorre 5.500 kilómetros por España
El gaditano José Antonio Nieto llega a Zamora con su reto de completar 5.500 kilómetros en 132 recorriendo toda España con un mensaje de apoyo al cáncer infantil. Todo un reto que se plantea con buen humor y la fuerza que le dan las familias que los niños afectados de la asociación Proyecto por una Sonrisa, con sede en Ubrique.
Pocos pueden decir que son capaces de realizar 131 maratones en 132 días. La aventura de José Antonia Nieto comenzó en Irún el pasado 29 de junio y, de momento, ha cruzado el país por Madrid hasta Córdoba y San Fernando, para continuar por la costa andaluza, subiendo por Murcia , Alicante, Valencia, Castellón y Tarragona. El camino le ha llevado después hasta Roncesvalles, para llegar a Santiago de Compostela y recorrer Galicia.
Ahora, saltando a Castilla y León, sus pasos le han llevado esta semana hasta Zamora —sumando aquí 4.660 kilómetros— y espera llegar el 8 de noviembre a Ubrique, donde tiene su residencia, después de atravesar Extremadura en las próximas semanas.
"Así completaré los 5.500 kilómetros a pie de mi reto", resume sin perder la sonrisa el gaditano, un aficionado a la montaña que encuentra la fuerza para recorrer sus 44 kilómetros diarios en el objetivo que se ha marcado: dar visibilidad en toda España al cáncer infantil.
Cuidar la parte física y mental
Esta iniciativa comenzó a tomar forma en septiembre del pasado año y, desde entonces, comenzaron los entrenamientos. "Pero lo peor de todo es la parte mental, por mucho que entrenes, al final estar solo y de noche te puede jugar muy malas pasadas. Lo que intento siempre es pensar en positivo y tirar hacia delante por todos los pequeños que, con esta enfermedad, están sufriendo mucho más que yo", compara.
No es la primera vez que José Antonio se embarca en una aventura de estas características. "Este es mi cuarto reto", calcula, recordando aquel primero de 2021, en apoyo a un joven estudiante de Granada que perdió sus piernas en un grave incendio, por las quemaduras sufridas. "En aquella ocasión hice 2.200 kilómetros y fue la primera vez que uní mi pasión por el deporte de montaña con la solidaridad", señala.
Su siguiente cita por una buena causa se fraguó un año después, tras el fallecimiento de un familiar por cáncer, por quien recorrió 3.200 kilómetros repartidos entre Francia, Portugal y España. "Y hace dos años, conseguí hacer la vuelta al país, con 4.000 kilómetros, en favor, de nuevo, de la asociación Proyectos por una Sonrisa de Ubrique", explica.
Recorriendo pueblos y ciudades de España
Con esta ONG está colaborando en este nuevo recorrido que le hace conocer ciudades y pueblos de España de una manera singular. "Tengo un equipo detrás sin el que no podría completar este reto, ellos son el alma de este proyecto", agradece Nieto a los encargados de dar visibilidad de esta hazaña en sus redes sociales, contactar con las asociaciones del cáncer de las localidades y con los clubes deportivos que le quieran acompañar en los últimos kilómetros de cada etapa, así como con diferentes instituciones. En Zamora, fue recibido por la concejala de Igualdad, Auxi Fernández, a su llegada a la Plaza Mayor, antes de tomarse el merecido descanso y que el despertador suene a la tres de la madrugada para una nueva jornada.
Además de acercar la realidad del cáncer infantil con este amplio recorrido por todo el país, también hay un objetivo económico. "Nosotros tenemos tres metas: dar visibilidad a este tipo de enfermedad, concienciar a la gente sobre este problema y recaudar dinero para la causa", enumera el corredor.
Apoyo a la causa
Para ello, tanto en Facebook como en Instagram tienen su propia página "5.500kmporunasonrisa", donde cuentan con todo detalle la etapa de cada jornada y los municipios que les van acogiendo. Aquellos que quieran colaborar tienen la posibilidad a través del número de cuenta ES68 0049 7220 5422 o en el Bizum 628 735 654.
"Ojalá podamos conseguir los 30.000 euros que nos hemos marcado", confía.
