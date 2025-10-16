Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las obras del Museo de Semana Santa obligan a cortar este viernes una calle de Zamora durante toda la mañana

Esta vía del Casco Histórico de la capital estará cerrada completamente al tráfico durante la mañana

Obras del Museo de Semana Santa de Zamora

Obras del Museo de Semana Santa de Zamora / Emma V. Dí­az

Eriz Fraile

Las obras del Museo de Semana Santa, lejos de terminar, siguen causando algún que otro sobresalto a los vecinos de Zamora. Las diferentes labores que permitirán a la capital contar con uno de los espacios más reclamados durante los últimos años obligan, en ocasiones, a limitar la circulación de vehículos por sus inmediaciones. Una situación que se volverá a repetir este viernes, 17 de octubre, cuando se realicen diferentes actuaciones para el bombeo de hormigón de una de las obras más importantes de Zamora, que debería estar terminada -en el mejor de los casos- dentro de aproximadamente un año.

Según han informado durante las últimas desde el Ayuntamiento de Zamora, el corte afectará a la calle Motín de la Trucha, que transita por uno de los laterales del solar ahora en construcción. Debido a este corte, que se llevará a cabo entre las 08:00 y las 14:00 de la mañana, los vecinos de la zona -solo los residentes pueden transitar por algunas calles de las inmediaciones del Museo de Semana Santa- deberán cambiar sus itinerarios habituales. En concreto, el acceso a la Ronda de Santa María deberá ser realizado por las calles Colación y Juego de Bolos, a las que se accederá desde la calle Carniceros.

