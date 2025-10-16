Las obras del Museo de Semana Santa obligan a cortar este viernes una calle de Zamora durante toda la mañana

Las obras del Museo de Semana Santa, lejos de terminar, siguen causando algún que otro sobresalto a los vecinos de Zamora. Las diferentes labores que permitirán a la capital contar con uno de los espacios más reclamados durante los últimos años obligan, en ocasiones, a limitar la circulación de vehículos por sus inmediaciones. Una situación que se volverá a repetir este viernes, 17 de octubre, cuando se realicen diferentes actuaciones para el bombeo de hormigón de una de las obras más importantes de Zamora, que debería estar terminada -en el mejor de los casos- dentro de aproximadamente un año.

Según han informado durante las últimas desde el Ayuntamiento de Zamora, el corte afectará a la calle Motín de la Trucha, que transita por uno de los laterales del solar ahora en construcción. Debido a este corte, que se llevará a cabo entre las 08:00 y las 14:00 de la mañana, los vecinos de la zona -solo los residentes pueden transitar por algunas calles de las inmediaciones del Museo de Semana Santa- deberán cambiar sus itinerarios habituales. En concreto, el acceso a la Ronda de Santa María deberá ser realizado por las calles Colación y Juego de Bolos, a las que se accederá desde la calle Carniceros.