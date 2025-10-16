Alejandra Bonel García

El obispo de Zamora se acuerda de "las heridas sin sanar" de la provincia en la inauguración de 'Las Edades del Hombre'

Fernando Valera, obispo de Zamora, ha ejercido de anfitrión para la inauguración de las 28ª edición de 'Las Edades del Hombre', en la que se ha querido acordar de los afectados por los incendios y de todas aquellas "heridas sin sanar" que tiene la provincia actualmente. Para ello, ha usado el simil del Cristo cruzificado, a la vez que ha invitado a todos los presentes a entrar "por la puerta del paraíso, como lo son las puertas románicas" de los templos capitalinos.