Nuevo accidente en las calles de Zamora: un varón resulta herido tras una colisión entre dos turismos

Habiendo dejado ya atrás el ecuador de la semana, el incesante goteo de accidentes en las calles de Zamora no hace más que crecer, con un nuevo siniestro este jueves. Según han informado fuentes del 112 Castilla y León, la notificación de este suceso se ha producido a las 14:40 de este 16 de octubre, cuando se informó de una colisión entre dos turismos en la Avenida Cardenal Cisneros de la capital, a la altura de la rotonda del Centro Comercial Valderaduey. Hasta allí se desplazaron con celeridad los servicios de emergencias debido a que uno de los ocupantes de estos vehículos se encontraba herido.

Coordinados por el centro de emergencias 112 Castilla y León, se movilizó hasta allí una ambulancia de soporte vital básico de Emergencias Sanitarias -Sacyl-. A su llegada al lugar de los hechos, han podido comprobar la situación del herido para darle la atención médica necesaria y confirmar desde ese mismo lugar que sus lesiones han resultado ser de carácter leve. Por el momento, se desconocen las causas de esta colisión entre dos turismos que ha vuelto a sobresaltar a los habitantes de la capital con las sirenas de los servicios de emergencias.