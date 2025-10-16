El ministro Pablo Bustinduy, en Zamora, defiende los viajes del Imserso: “Protegen, cuidan y dan bienestar”

Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y Mayte Sancho, directora general del Imserso, han viajado este jueves a Zamora para inaugurar allí, junto al alcalde de la ciudad, Francisco Guarido, la nueva temporada de los viajes del Imserso (2025-2026), que comenzaron a comercializarse la semana pasada y que arrancarán este domingo 19.

En su discurso, el ministro ha calificado los viajes del Imserso como “una de las puntas de lanza de nuestra política de bienestar en el envejecimiento”, y ha señalado que “encarnan rasgos fundamentales de nuestro país: un país plural que cuida de todos por igual y que democratiza el tiempo y el ocio”.

El alcalde Francisco Guarido recibe al ministro Pablo Bustinduy en la Plaza Mayor de Zamora. / Alba Prieto

Pablo Bustinduy también ha puesto en valor las novedades que ha introducido el Ministerio que dirige para esta temporada como la creación de una tarifa plana de 50 euros accesible para los pensionistas que tienen rentas más bajas o la posibilidad de viajar con animales de compañía: “Hablar de los viajes del Imserso es hablar de un estado social que protege, cuida y da bienestar a sus ciudadanos. No puede beneficiar solo a determinados grupos sociales, debe hacerlo con vocación universal y sin dejar a nadie fuera”.

Como ha destacado el ministro, la principal novedad para este año son las 7.447 plazas que se han reservado para los y las pensionistas con menos recursos. Esto supone que, por primera vez, aquellas personas que reciben una prestación igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas de incapacidad o de jubilación de la Seguridad Social tienen la posibilidad de viajar pagando una cantidad fija de 50 euros por su plaza, sin importar destino, siendo el Imserso el que asume el coste restante del viaje.

La otra novedad son las plazas que se han reservado para aquellas personas que quieran viajar con sus animales de compañía y que están disponibles tanto para los viajes de costa peninsular como los de costa insular, siempre de acuerdo con la normativa y los cuidados de los animales.

En total, este año el Imserso ofrece 879.213 plazas, de las cuales:

El 50,1% (440.284 plazas) se destinan para turismo de costa peninsular .

. El 25,9% (228.142 plazas) se destinan para turismo de costa insular .

. El 23,9% (210.787 plazas) se destinan para el turismo de escapada, que incluye circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia, y ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y de procedencia europea.

Desde Derechos Sociales subrayan el impacto positivo que este Programa de Turismo tiene no solo sobre el fomento de una vida activa y social de las personas mayores, sino también en la generación de empleo como una importante actividad económica en nuestro país. Este programa se ha convertido en una herramienta para paliar la estacionalidad del sector turístico, evitando la pérdida de muchos puestos de trabajo durante la temporada baja. Por esta razón, la nueva licitación incluye que las empresas adjudicatarias se comprometan a evitar la concentración de estos viajes en pocas fechas.

Espaldarazo a la provincia de Zamora tras los incendios

Desde el Puente de Piedra de Zamora, y junto al alcalde Francisco Guarido, el ministro Pablo Bustinduy (Sumar) explicó que ha elegido esta ciudad para presentar la nueva campaña del Imserso con el objetivo de que el programa apoye también el turismo en Zamora y provincia, tras el batacazo que han supuesto para el sector los graves incendios forestales ocurridos el pasado verano.

Bustinduy se deshizo en elogios con el alcalde Guarido, quien recibió al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en la Plaza Mayor de Zamora. Tras una breve reunión en el Ayuntamiento, Bustinduy, la directora general del Imserso, Guarido y parte de su equipo de Gobierno bajaron por la emblemática calle de Balborraz hasta el recién restaurado Puente de Piedra, donde fue el acto de presentación de la campaña de viajes del Imserso.