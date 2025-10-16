Alejandra Bonel García

Mañueco encumbra a Zamora como sede en la presentación de 'Las Edades del Hombre'

Alfonso Fernández Mañueco ha asistido este jueves a la inauguración de 'Las Edades del Hombre' en Zamora, donde ha puesto en valor a la ciudad como sede para esta exposición y ha recalcado que esta cita supone "una oportunidad para volver una vez más a Zamora". Asimismo, ha valorado la muestra 'EsperanZa' como un hilo conductor muy positivo para dinamizar la ciudad y convertirla durante los próximos meses en "un destino turístico muy atractivo".