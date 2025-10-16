Mañueco sobre Las Edades: "Es una oportunidad para Zamora, que todo el mundo vea que merece la pena conocerla"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha subrayado en la inauguración que "EsperanZa" de Las Edades del Hombre supone "una oportunidad para volver una vez más a Zamora" para que la ciudad y la provincia sean "aún más conocidas" y "sobre todo, que todo el mundo compruebe que merece la pena" conocerla.

También se ha referido al "dinamismo y el empuje" que supondrá para esta tierra y al "éxito turístico" de la exposición, que ayudará a dinamizar la ciudad y hacerla "un destino turístico muy atractivo".

Fernández Mañueco ha destacado que Las Edades del Hombre constituyen una de las principales manifestaciones artísticas de España y son el mejor ejemplo de la inmensa riqueza cultural y patrimonial de Castilla y León. Además, se trata de un proyecto consolidado como modelo de desarrollo económico y social, basado en una gestión moderna, eficaz e imaginativa del patrimonio de la Comunidad.

En este sentido, el presidente de la Junta ha detallado que impulsa numerosas actividades generadoras de empleo y riqueza a partir de recursos propios y no deslocalizables, especialmente a través de la captación de un turismo de calidad vinculado al arte, la gastronomía y la naturaleza.

La vigésima octava edición de este ciclo expositivo recoge unas 85 obras destacadas procedentes de Castilla y León, y otros puntos de España y Portugal, según ha explicado Fernández Mañueco, que ha mencionado autores de la talla de El Greco, Francisco de Goya, Gregorio Fernández, Velázquez, Picasso, Juan de Juni, Zurbarán, Berruguete o Salzillo que comparten relato con otros autores contemporáneos como Venancio Blanco y Pablo Gargallo.

El presidente de la Junta ha valorado el acierto de la elección de Zamora como sede de esta edición, por su imponente legado histórico y monumental y por sus gentes, que integran fervor religioso, amor al arte, tradición arraigada y voluntad festiva. Además, ha destacado también la proyección de su Semana Santa, que servirá de colofón para la muestra cuando concluya el Domingo de Resurrección de 2026.

Por ello, Las Edades del Hombre son también una nueva oportunidad para Zamora, una ventana para proyectar su imagen al mundo y reforzar su posición como destino turístico de referencia, lo que se traducirá en más riqueza y empleo para los zamoranos-

Asimismo, conscientes de la importancia de este acontecimiento cultural y de la gran repercusión que cada uno de estos ciclos expositivos posee para el municipio donde se celebra y para su entorno más cercano, el Ejecutivo autonómico ha elaborado un plan de promoción destinado de forma exclusiva a este evento cultural, con el fin de potenciar su vertiente turística y conseguir una mayor rentabilidad económica, que va a convertir a Zamora y a Castilla y León en destino imprescindible de turismo religioso y cultural durante los próximos meses.

El apoyo del Ejecutivo autonómico a este gran evento cultural forma parte de su compromiso con la conservación, gestión y difusión del valioso patrimonio cultural de la Comunidad, ha expuesto el máximo responsable autonómico.