Javier Faúndez, presidente de la Diputación de Zamora: "Necesitamos que los jóvenes tengan oportunidades reales"

La Diputación Provincial vuelve a apoyar un evento que en esta edición se centra en el futuro de los jóvenes en este territorio y que está patrocinado por la Junta de Castilla y León, Iberdrola, Audens Food, con la colaboración de los ayuntamientos de Benavente y Toro.

¿Todavía hay que convencer de que Zamora es una tierra de oportunidades?

Creo que cada día hace falta menos convencer y más demostrar. Zamora es una tierra de oportunidades. Zamora tiene calidad de vida, tranquilidad, entorno natural, buenos servicios y gente emprendedora. Lo que nos corresponde a las instituciones es facilitar las condiciones para que quién quiera vivir, trabajar o invertir aquí lo pueda hacer con garantías. Por eso, desde la Diputación estamos apostando por mejorar carreteras, servicios básicos, conectividad, vivienda y apoyo al sector primario. No se trata solo de decir que hay oportunidades, sino de crearlas y hacerlas visibles.

¿En qué aspectos trabaja la Diputación Provincial para cambiar esta tendencia?

Trabajamos en varios frentes: inversiones en infraestructuras y servicios, programas de vivienda rural, apoyo al sector primario y fomento del emprendimiento. La estrategia es clara: crear oportunidades y hacer que los pueblos sean lugares atractivos para vivir y desarrollarse. En definitiva, asentar población. Y eso se consigue actuando en varios frentes a la vez. En primer lugar, apostamos por las inversiones. Este año estamos gestionando el presupuesto más alto de la historia de la Diputación, con un plan extraordinario de inversiones de casi 27 millones de euros para mejorar infraestructuras, caminos, redes de abastecimiento, servicios básicos…, más las inversiones ordinarias recogidas en los presupuestos. Cada euro invertido en un municipio genera actividad económica y empleo local. En segundo lugar, estamos actuando en algo fundamental: la vivienda. En colaboración con la Junta de Castilla y León, hemos impulsado un programa pionero para construir más de 160 viviendas en el medio rural. Sin vivienda no hay posibilidad de atraer familias, y esa es una prioridad absoluta. También trabajamos en políticas sociales y de empleo, con programas como Mi Pueblo Acoge, que está consiguiendo que nuevas familias se instalen en nuestros pueblos; o los planes de empleo que ayudan a los ayuntamientos a contratar personas y mantener servicios esenciales en los municipios más pequeños. Apoyamos a los emprendedores de la provincia y no nos olvidamos del sector primario, que sigue siendo el corazón económico de Zamora. Apoyamos a agricultores y ganaderos con inversiones en caminos rurales y promoción de nuestros productos con la recientemente presentada marca de "Zamora es calidad", porque sin ellos no hay futuro ni territorio.

¿Qué otras medidas se necesitan, de parte de otras entidades, como el Gobierno central, para alcanzar este objetivo?

Hacen falta medidas coordinadas del Gobierno y otras administraciones: fiscalidad diferenciada como la que ya tienen los emprendedores en otras provincias de España, infraestructuras y conectividad modernas que pasan por el urgente desdoblamiento en autovía de la N-122 desde Zamora a la frontera con Portugal, la recuperación de las paradas del AVE en Sanabria y del tren madrugador que une la capital zamorana con Madrid. La lucha contra despoblación requiere decisiones valientes y coordinadas y no puede depender solo de las diputaciones o de los ayuntamientos. También necesitamos infraestructuras modernas y conectividad total. No podemos hablar de igualdad de oportunidades si todavía hay zonas sin cobertura móvil o sin internet de calidad. En pleno siglo XXI, eso debería ser una prioridad nacional.

Programas de vivienda rural y ayuda al alquiler

¿La Diputación tiene programas específicos para atraer población joven y que se asiente en las zonas rurales?

Sí. Contamos con programas de vivienda rural, ayudas al alquiler y a la compra de vivienda, y apoyo al emprendimiento. Medidas orientadas a que los jóvenes encuentren oportunidades y calidad de vida en nuestros pueblos. Algunas de ellas se verán reforzadas en los próximos presupuestos. Si queremos garantizar el futuro de la provincia, necesitamos que los jóvenes tengan oportunidades reales para quedarse o volver a vivir en nuestros pueblos.

Hay ejemplos de emprendedores en la provincia, ¿qué apoyo reciben de la Diputación Provincial?

Queremos que quien emprenda en Zamora encuentre apoyo y futuro sin tener que marcharse. La Diputación está al lado de quienes emprenden en Zamora. Les apoyamos con ayudas directas y con programas que facilitan el acceso a la vivienda y al empleo en el medio rural. Además, colaboramos con la Junta de Castilla y León en el Plan de la Raya y en el Plan Territorial de Tierra de Campos, impulsamos planes de inversión municipal que generan oportunidades para empresas locales y autónomos, y colaboramos con asociaciones empresariales y cooperativas que apuestan por quedarse en la provincia. Nuestro objetivo es claro: que quien quiera emprender en Zamora encuentre apoyo, servicios y futuro sin tener que marcharse.

El apoyo de las nuevas tecnologías

¿Las nuevas tecnologías son un aliciente para optar por vivir en el medio rural?

Sin duda. La digitalización es clave para el futuro del medio rural. Hoy muchas personas pueden trabajar o emprender desde cualquier pueblo si tienen buena conexión. Las nuevas tecnologías acercan servicios, oportunidades y calidad de vida, y son una gran aliada para fijar población en nuestros municipios.

¿Qué ventajas tiene el residir lejos de las grandes ciudades?

Vivir en nuestros pueblos significa ganar en calidad de vida: menos estrés, más seguridad, entorno natural y cercanía entre vecinos. Hoy hay servicios, conectividad y oportunidades laborales, así que Zamora ofrece tranquilidad sin renunciar al futuro. Desde la Diputación dotamos a nuestros pueblos de mejores servicios.

¿Qué aportan encuentros como el de "Razones para quedarnos", que organiza LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA?

Son muy valiosos porque ponen en valor lo que Zamora ofrece y visibilizan experiencias reales de quienes deciden quedarse o regresar. Ayudan a compartir ideas, inspirar a jóvenes y emprendedores, y demostrar que la provincia tiene futuro, oportunidades y calidad de vida. Nos ayudan a reforzar la autoestima colectiva y atraer talento hacia nuestros pueblos.