Incendios, despoblación y las heridas sin sanar de Zamora, en las palabras del obispo y el germen de una exposición que trae "Esperanza"

El obispo de Zamora, Fernando Valera, que ha hecho de anfitrión en la inauguración de la exposición de Las Edades del Hombre de Zamora, ha destacado que la muestra ha querido desde el inicio de su concepción ser "una respuesta a la vulnerabilidad de Jesús en su pueblo que peregrina en Zamora".

El prelado zamorano ha recordado que Jesucristo lleva en su cuerpo "las marcas de la fragilidad de nuestras vidas y nuestros pueblos" y su rostro es también el rostro de los zamoranos que han sufrido "los estragos de los incendios, de la despoblación, del abandono y multitud de heridas, a veces sin sanar". De hecho, los incendios de 2022, que luego se han repetido este año, estuvieron en el germen de la muestra que pretendió traer un mensaje de esperanza frente al infortunio.

Es en esas situaciones difíciles donde los cristianos ven la luz del crucificado representado en tallas como la del Cristo de las Injurias, en las que el sufrimiento hace mella y "ahí nace lo que salva", ha afirmado el máximo responsable de la Diócesis de Zamora.

Ha invitado a acceder a la exposición como quien entra por la puerta del paraíso, a través de las puertas románicas, para contemplar "la belleza del arte". De las piezas de EsperanZa, se ha detenido especialmente en el cuadro de Picasso que está "lleno de luz" para penetrar en el interior de los visitantes y llenarles "de la gracia que el espíritu que infunde María en su anunciación" para ser inundados por "la bondad y la belleza que llenan de luz la esperanza".