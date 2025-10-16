Enrique Alonso Silván, joven que se ordena sacerdote en la Diócesis de Zamora: "Quiero ser un cura que esté disponible para todos"

El benaventano Enrique Alonso Silván, a sus 29 años, se ordena sacerdote este sábado 18 de octubre en la iglesia de Santa María la Mayor de Benavente. Este maestro, que nunca ha ejercido más que en las prácticas, es un buen conversador y aficionado al deporte y a la lectura que ahora trabaja en el Arciprestazgo de Toro.

Su vida de desarrollaba como la de otro joven en Benavente, pero ¿en qué momento se da cuenta de que su vida podría ir por otro camino de la entrega a Dios?

En mi caso hay dos momentos. El primero fue que mi abuela fue a una residencia de las hermanitas de los ancianos desamparados en Zamora. Empecé a relacionarme con las religiosas. Iba a misa de vez en cuando porque era también la manera de ver a mi abuela un poco más. Me empecé a plantear que esas mujeres dedicaban su vida entera a cuidar a ancianos, con todo lo que implica. Estas religiosas entregan su vida entera a Dios y al Evangelio. Fue una cosa muy chocante que viví con unos 14 años. Además, con motivo de la JMJ de Madrid en el 2011, se celebraron los días en las diócesis. Yo coincidí con estos chicos y me llamó mucho la atención toda esa gente joven que había. El segundo acontecimiento fue el COVID.

Enrique Alonso a las puertas del Obispado de Zamora. / Alba Prieto / LZA

¿Qué conllevó la pandemia para usted?

Yo entonces no estaba en el seminario. Teología la cursé en dos fases. Estuve del 2014 al 2017 y lo dejé. Tras cursar los tres primeros años hablé con mis padres y les dejé en shock. Luego regresé al Seminario en 2021. En el momento que estuvimos obligados a parar, de repente, me obligué a pensar, a reflexionar, incluso a rezar, y terminé descubriendo que sí, que lo mío era volver al seminario.

Y ¿por qué lo abandonó en 2017?

No estaba seguro y creo que me faltaba un poco madurar. Tenía 20 años, igual los afectos no estaban del todo bien colocados, y necesitaba tiempo también para eso. Durante esos años estudié Magisterio de Primaria en Zamora.

El joven en las inmediaciones de la Colegiata de Toro, donde ahora colabora. / Cedida

Con el encierro se da cuenta de lo que lo suyo va a ser formar, pero en la fe. ¿Cómo fue esta segunda fase en el Seminario?

Me busqué un sacerdote para acompañarme espiritualmente, Jesús Campos, y volví a tener contacto con algunos de mis compañeros. No obstante, durante el tiempo que no estuve en el seminario, yo nunca dejé de ir a misa y seguía implicado en la vida de la parroquia.

Acaba Teología , el obispo Fernando Valera le ordena diácono y ….

El obispo de Zamora me manda a estudiar a Roma dos años de licenciatura. Yo contaba con seguir estudiando en Salamanca, como se había hecho tradicionalmente, y los fines de semana estar en alguna parroquia y tener más presencia, pero... me fui a Roma recién ordenado diácono.

¿Qué destacaría de su etapa en la Ciudad Eterna?

Fue una experiencia buenísima. Conocí a gente de muchos sitios de España, de Europa e incluso de Latinoamérica. Fue una experiencia muy enriquecedora intelectual y espiritualmente.

El joven Enrique Alonso. / Cedida

¿La muerte de Francisco le pilló en Roma?

El Papa se murió el Lunes de Pascua y yo la Semana Santa la pasé en Zamora. Nos íbamos a Portugal varios compañeros y finalmente ese jueves me fui a Roma. Tras enormes colas pude estar en la basílica de San Pedro, ver al papa, rezar por él y estar en el entierro. Además, en una de las últimas misas que celebró Francisco en esa basílica, estuve como diácono y le pude saludar. Recuerdo a un hombre anciano que hablaba muy despacio por el tema de la respiración. Me preguntó que de dónde era y le dije que de Zamora, en España.

¿Vivió la elección de León XIV?

A medias. Estuve los días previos, y justo antes de entrar en conclave falleció Javi (el sacerdote Javier Prieto) y me vine para Zamora. Además, justo mientras estábamos en su entierro, salió elegido el papa León y regresé a Roma para la misa de inicio de pontificado.

Alude a la muerte de un buen amigo y compañero sacerdote y de un papa, ¿estos acontecimientos han reforzado su fe?

Cuando fallecen las personas es cuando te das cuenta de lo relevantes que han sido. Para mi Francisco fue un profeta porque a los profetas lo que les pasa es que les cuesta que la gente les siga porque anuncian cosas que igual no vemos. Y valoro mucho su intuición y siento empatía con esta faceta, ya que yo tengo muchas intuiciones.

Enrique Alonso contempla el extraordinario Pórtico de la Majestad de Toro. / Cedida

¿En qué momento siente que está preparado para dar el paso y ordenarse?

De alguna manera es una cosa que se va fraguando en el tiempo. Da vértigo por es para toda la vida. Uno se entrega a Dios y se consagra a Dios para toda la vida.

¿Es una renuncia ?

No. Al final uno gana muchas cosas y uno según va pasando el tiempo se va dando cuenta de lo bendecido que está por Dios. Puede parecer muy difícil, como a mí me parecen difíciles otras muchas cosas de otras vidas. El Señor nos propone a cada uno lo que necesita.

Pero en una sociedad cada vez más laica el ir a misa o decir que se es cristiano implica ir contracorriente.

En ese sentido sí es un poco complicado. Pero luego te das cuenta de que hay mucha gente con inquietud, con ganas de saber y de conocer. Me acuerdo de un amigo me decía que no iba a misa, pero que le parecía curioso... siempre hay signos de esperanza que nos hablan de lo que Dios puede decir al hombre de hoy, que es mucho. Y el reto es decirlo, ser capaz de transmitirlo.

Estoy convencido de que Dios quiere esto para mí.

¿Qué cura quiere ser?

Me gustaría lo primero estar disponible para todos. Me parece que una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es ser capaces de llegar a todos, o, por lo menos, tener el deseo de querer llegar a todos. A mí me gustaba mucho eso de Francisco , pues decía que todos tienen hueco en la Iglesia y que se vea mi vocación con naturalidad.

¿Se ha topado con gente que ha reaccionado mal ?

Siempre te encuentras alguien, pero los menos. Cuando entré en el seminario hubo gente que se sorprendió y cuando estudié Magisterio nunca oculté que era un católico practicante. Estoy convencido de que Dios quiere esto para mí.