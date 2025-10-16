La enfermería de urgencias se entrena en Zamora para salvar vidas

"Unidos por un mismo latido" es el lema de las V Jornadas de Enfermería de Urgencias y Emergencias de Castilla y León, que se celebran desde hoy en el Teatro Ramos Carrión de Zamora. Un encuentro que sirve para poner en valor la labor de estos sanitarios que están en primera línea y su necesaria formación continua.

La jefa de Unidad de Enfermería del Servicio de Urgencias del Hospital Virgen de la Concha, María Asunción Jorge, enumeró hasta 23 talleres en esta edición, que van desde suturas hasta heridas por arma de fuego, inmovilización de pacientes o manejo de heridas en situaciones extremas. Esta intensa formación se completa con charlas y mesas redondas e incluso un concurso de RCP, aprovechando que ayer, precisamente, era el Día Mundial de la Parada Cardiorespiratoria.

Diferencia entre la vida y la muerte

"Los diez primeros minutos son fundamentales para actuar y la primera respuesta es esencial para diferenciar entre la vida y la muerte", apunta, tajante, la enfermera, quien reivindica la necesidad de que toda la población sea capaz de realizar esta maniobra.

En este sentido, ella misma, junto a un grupo de compañeras, ha puesto en marcha la iniciativa "RCP en el colegio. Juntos podemos salvar vidas", con la que acuden a las aulas para enseñar a los alumnos cómo actuar en estos casos de urgencia.

A la izquierda, una de las ponencias del congreso. A la derecha, varias sanitarias, atentas a uno de los talleres en las salas del Teatro Ramos Carrión.

Junto a talleres más habituales, en esta edición los sanitarios pudieron aprender sobre métodos de contención para controlar a pacientes agitados. Muñecas, cintura y tobillos son los puntos clave que hay que saber tener bajo control cuando llega algún paciente a la camilla y no está tranquilo. En la mayoría de los casos, se trata de pacientes psiquiátricos, pero también pueden darse casos de personas mayores que se encuentren un poco desorientadas en un entorno hospitalario. El control no solo depende de la fuerza que ejerza el enfermo, sino también de la destreza del sanitario al colocarle el material de retención. Y eso se consigue con práctica, como pudieron comprobar los asistentes que realizaron este taller.

En Urgencias, siempre hay una camilla preparada para atender estos casos más complicados de ingreso, que se realizan normalmente entre varios compañeros, para sujetar el cuerpo mientras otro coloca unas tiras reforzadas especiales, que cuentan también con unos botones de seguridad que funcionan como una llave magnética, lo que complica que el paciente pueda zafarse de ellas.

Consejos desde el Ejército

El ejército también estuvo presente en la primera jornada de este congreso con un taller específico para enseñar a contener hemorragias de determinadas heridas. La capitana enfermera Raquel Piñero explicó los detalles de los equipos y aparatos que se utilizan, centrándose en cómo hacer un buen torniquete "para cubrir esas primeras lesiones con hemorragias que pueden implicar la pérdida de vida en los diez primeros minutos", advirtió.

Vendajes compresivos, cinturones para unión de miembros o los botiquines individuales de combate fueron los elementos que utilizaron en esta práctica.

Héroes en primera línea

Desde Emergencias, el técnico e instructor José Manuel Vega practicó con los asistentes acciones como la retirada de casco en un accidente o la inmovilización de pacientes en ambulancia tras el siniestro. "Nosotros siempre estamos en la calle y trabajamos codo con codo con Policía Nacional, Bomberos o Guardia Civil", enumera, subrayando la buena coordinación que existe con todos estos profesionales.

La edición de estas jornadas de enfermería de urgencias y emergencias traspasó las paredes del Teatro Ramos Carrión, puesto que se organizaron también diferentes simulacros por toda la ciudad. Desde el rescate de un ahogado en el río Duero, a su paso por las aceñas, hasta un accidente con múltiples víctimas en la Plaza Mayor o el auxilio a una persona que se había precipitado por la muralla.

Todas prácticas controladas, pero que se convierten en el día a día de estos profesionales —enfermeras, médicos, técnicos auxiliares o técnicos de emergencias— que trabajan en primera línea de cualquier siniestro.