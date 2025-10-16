Edades del Hombre de Zamora: Descubre los tesoros del preludio de "EsperanZa" en San Cipriano

El templo románico de San Cipriano, una de las iglesias más antiguas de la ciudad, acoge el preludio de la XXVIII edición de Las Edades del Hombre "EsperanZa" que ha abierto ya sus puertas en la ciudad en tres sedes repartidas por el casco histórico.

El sencillo monumento concentra una seleccion de obras que tiene como hilo conductor los sentimientos y sensaciones asociadas a la temática de la muestra, la esperanza, que puede contemparse ocho piezas procedentes de seis diócesis de la región hasta el próximo mes de abril.

En prólogo “ha quedado casi como un pequeño tesoro que va a llamar bastante la atención” sintetizó el comisario científico, Sergio Pérez Martín durante el pase realizado a los medios de comunicación.

La propuesta arranca con dos impresionantes alegorías, la Fe y la Esperanza, de Gregorio Fernández situadas a modo de pórtico que enlazan “hacia el futuro sin olvidar el pasado”, ejemplificado en una singular cruz patriarcal de entorno a los siglos XI-XII de San Esteban de Gormaz en Soria.

A. B. / A. F.

Un segundo ámbito lo preside una gran cruz de luz suspendida que invita a la reflexión porque “quien estuvo en la cruz ha resucitado, se ha convertido en inmortal y ese rostro o malherido, ese rostro atormentado. Sin embargo la iconografía cristiana y la historia del arte nos lo presenta como una forma idealizada” enumeró Pérez.

Tras el madero iluminado se encuentran un lienzo de “El Salvador” que firma El Greco procedente de Valladolid, una pieza de alabastro de Esperanza de la Real Cartuja de Miraflores de Gil de Siloe o una obra de Vasco de la Zarza y dos obras que nos muestran a un Cristo idealizado ”que nos invita a reflexionar también sobre esa idea de la esperanza”.

Además, llama la atención la belleza del impresionante conjunto pétreo de la Anunciación, de principios del siglo XIV procedente de la Colegiata de Toro. “De este tipo de anunciaciones en Zamora tenemos unas cuantas más, pero concretamente esta de Toro no se había expuesto nunca” certificó el responsable científico de "EsperanZa"