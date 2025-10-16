Esta es la charla a la que debes acudir hoy en Zamora si quieres aprender de vino

No son unas memorias "al uso", pero por sus 700 páginas realiza un amplio recorrido de nada menos que medio siglo dedicado al vino. El periodista, escritor, crítico y divulgador José Peñín —autor de la famosa guía que lleva su apellido— regresa al Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA para presentar su último libro, "Mis memorias del vino", una autobiografía vitivinícola con el sello de uno de los mayores expertos del vino en España.

De hecho, su famosa guía Peñín, que se publica cada año, es seguida fielmente por miles de aficionados a la buena mesa con un copa de vino de calidad. Esta guía se centra en evaluar y calificar cientos de caldos españoles a través de un sistema de puntuación de 50 a 100 puntos, basándose en la calidad del vino, la autenticidad y el equilibrio.

Un espectador aventajado

Además del vino, el lector podrá disfrutar del relato de quien se puede considerar un "espectador aventajado" que ha visto pasar la mayor revolución que se ha producido a nivel mundial en la historia del vino. Así, a través de sus páginas se articulan los cambios profundos que han ocurrido desde el final de la década de los años setenta hasta la actualidad, toda una revolución "que todavía no ha terminado", advierte el propio Peñín.

José Peñín (izquierda) en una cata de vinos de Zamora. / EMILIO FRAILE (Archivo)

Estos nuevos cambios en el sector del vino están viniendo no solo en el campo de la producción, sino también en el de la elaboración, en el comercio, en la comunicación, en el consumo e incluso en la estética del vino.

"Lo más trascendental de esta nueva era es que el vino ha dejado de ser un producto alimentario para convertirse en un objeto hedonista y cultural", asegura el autor de "Mis memorias del vino".

Más allá de Jerez y Rioja

Todos estos cambios se han producido principalmente en los últimos cuarenta años, con los avances tecnológicos en las bodegas y en los viñedos, el nacimiento de la enología como ciencia, cuando el vino embotellado deja de ser monopolio de Jerez y Rioja, y una bebida diaria para convertirse en una bebida ocasional con otras formas del beber. Aparecen también nuevos países consumidores y productores que se sitúan en cabeza, la promoción y la proyección del periodismo del vino, con la batalla de las marcas, el lenguaje de las catas o las ferias monográficas del vino.

La conferencia del Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA de este jueves (20.00 horas) se celebra en el teatro del Seminario de San Atilano, con entrada libre hasta completar aforo.