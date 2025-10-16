Las calles de Zamora registran un nuevo herido durante la tarde del jueves tras un accidente de moto

Desde esta mañana, Zamora es sinónimo de 'EsperanZa', mientras que por la tarde de este jueves parece haberse convertido en sinónimo de accidentes de tráfico. Según han informado fuentes del 112 Castilla y Léon, la segunda notificación vespertina se ha producido a las 18:19 de este 16 de octubre, cuando se ha informado de una caída de moto en la Ronda de la Feria de la capital, a la altura de la estación de servicio que se encuentra ubicada en dicha vía.Hasta allí se desplazaron con celeridad los servicios de emergencias debido a que el pasajero de este vehículo se encontraba herido.

Coordinados por el centro de emergencias 112 Castilla y León, se movilizaron hasta allí agentes tanto de la Policía Municiapl de Zamora como de la Policía Nacional, así como una ambulancia de Emergencias Sanitarias - Sacyl. A su llegada al lugar de los hechos han podido comprobar la situación del herido, un varón de 35 años para darle la atención médica necesaria, confirmando en las primeras valoraciones que no había perdido la consciencia en ningún momento. Por el momento, se desconocen las causas que han motivado la caída de esta persona de su motocicleta para sumar un nuevo accidente a la lista capitalina.