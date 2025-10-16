Bomberos del Consorcio de la Diputación de Zamora se forman en técnicas de rescate en altura

El recinto ferial de Ifeza ha sido sede durante los últimos días de una nueva formación para los bomberos de la provincia. Para ser más precisos, 17 profesionales del Consorcio de Extinción de Incendios de la Diputación han participado en el curso sobre rescate en altura, cuya organización ha corrido a cargo de la Junta de Castilla y León.

Esta iniciativa se ha desarrollado durante dos jornadas de mañana y tarde, en las que se han agrupado tanto sesiones teóricas como prácticas en diferentes puntos de la capital. Junto al recinto ferial, también ha servido para realizar estas actividades el Parque de Maquinaría de la Diputación.

Durante el curso, los participantes han practicado distintas técnicas de ascenso y descenso por cuerda en varios escenarios y entornos simulados, con el objetivo de mejorar la respuesta operativa ante situaciones reales que requieran autorrescate o rescate de personas afectadas en altura.

Esta formación continua refuerza la capacitación técnica de los bomberos del Consorcio de la Diputación de Zamora, mejorando su preparación para intervenir con seguridad y eficacia en todo tipo de emergencias.