Alejandra Bonel García

El arzobispo Luis Argüello centra en Zamora la generación de "una propuesta de EsperanZa" a través de 'Las Edades del Hombre'

El arzobispo Luis Argüello ha inaugurado este jueves la muestra 'EsperanZa' en la capital como presidente de la Fundación Edades del Hombre y principal representante de la Archidiocesis de Valladolid, de la que es dependiente Zamora. En su intervención, el también presidente de la Conferencia Episcopal ha reivindicado que esta exposición nace de "enlazar siempre fe, experanza y manera de vivir" para expandir la cultura eclesiastica.