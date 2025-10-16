Arte de primerísimo nivel en “EsperanZa” en la Catedral de Zamora

La Catedral de Zamora reúne el grueso de la muestra “EsperanZa”, que reúne entre la seo y San Cipriano un total 85 obras artísticas tanto antiguas como contemporáneas en la XXVIII muestra de Las Edades del Hombre

“La mayor parte del contenido son piezas inéditas que no hayan estado nunca expuestas en anteriores las Edades del Hombre, que además nuestro inagotable patrimonio en Castilla y León” explicó el comisario científico, Sergio Pérez Martín.

Procedencia

La muestra la integran piezas de Aragón, de Andalucía o de Murcia “extremadamente ricas para contar ese discurso de la esperanza, ese trayecto de la esperanza y convertirnos todos un poco en esa idea de peregrinos de la esperanza que se nos invita a ser durante estos meses” añadió el experto en Historia del Arte.

Grandes firmas

En el primer templo diocesano puede disfrutarse hasta el próximo mes de abril de una sorprendente Anunciación de un joven Picasso, varias obras firmadas por Goya, una obra de El Greco o de un diálogo entre varias obras de Diego de Siloé, una de ellas el Cristo de las Injurias, sin pasar dos esculturas de los Salzillo o bien varias obras venidas de Portugal como un San Sebastián del Museo Nacional de Arte Antigua de Lisboa y un tríptico de enormes dimensiones que viene desde Santarém.

Además la propuesta integra la propia catedral en el discurso de tal forma que puede apreciarse la belleza de la capilla del Cardenal con sus ejemplos de escultura pétrea y las tablas de Fernando Gallego o los tapices de la sala contigua donde, en una vitrina, aparece una pieza hallada al descubrir uno de los lucillos de la seo, años atrás.

Los avances producidos en el ámbito expositivo desde la realización de “RemembraZa” en 2001 hace que la realidad virtual también forme parte de la muestra. A lo largo de unos diez minutos se “va a jugar con esa idea de la experiencia, como cómo se percibe la experiencia y cómo a lo largo de nuestra vida, en distintos momentos, en distintas circunstancias, la experiencia, la esperanza y la desesperanza nos va a ir situando en distintos momentos”.

El Carmen de San Isidoro

Una de las novedades de “EsperanZa” reside en dedicar un espacio al público familiar y escolar en el templo del Carmen de San Isidoro.

En esta sede el itinerario empieza con un punto de encuentro en el que se recibe a todos los visitantes, que no tienen por qué ser alumnos, pueden ser también familias, para mostrarles “el sufrimiento del hombre, a través de los crucificados actuales. Es un sufrimiento que se hace presente en este momento, pero que Cristo, el Hijo de Dios, lo asume en su cruz, y le permite con la resurrección darle sentido” sintetizó el comisario de la muestra y delegado diocesano de Patrimonio, Juan Carlos López.

El planteamiento de este espacio didáctico pasa por “darle a los alumnos y a las familias una respuesta de lo que realmente es la esperanza desde la perspectiva cristiana” donde también tiene cabida el ámbito lúdico a través de los juegos.