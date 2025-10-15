Los zamoranos eligen a su churrería favorita de Zamora: ¿Malú o Lorenzo?
Está claro que no hay mejor plan para una tarde lluviosa que un buen chocolate con churros. Aunque, a decir verdad, da igual la temperatura que haga en el exterior ya que un buen desayuno o merienda apetece con independencia de la estación del año. Y si, además, tienes la suerte de contar en tu ciudad -Zamora en este caso- con dos de las mejores churrerías de España no tienes ninguna excusa para pasar tardes deliciosas.
Hemos preguntado a nuestros lectores cuál es para ellos su churrería preferida en Zamora y la verdad es que están repartidos casi al 50%. Mientras que algunos son fieles a Lorenzo por "tradición y porque esa espesura del chocolate no lo consigue ninguno", otros prefieren el Malú porque "el churro es más ligero, menos aceitoso".
Aquí tienes algunas de las respuestas de nuestros lectores a la encuesta:
Las mejores respuestas de la encuesta
- Soy del chocolate con churros del Malú, todavía no he tenido la oportunidad de entrar en Lorenzo.
- Siempre que vuelvo a Zamora, ya que vivo fuera, voy uno o varios días a Lorenzo porque a mis hijos les encanta. El trato es importante, son muy cercanos.
- Yo suelo ir a la de campo de Marte
- Vivo en Salamanca, si tengo que ir a Zamora procuro ir pronto para empezar con un chocolate con churros en Malú
- Las dos churrerías tienen cosas que las distinguen: los churros y porras están más buenos en la Lorenzo , y el chocolate me gusta más el de Malú
- Mucho mejor Lorenzo. El chocolate más espeso y con más cacao. Los churros y las porras no están tan grasientas y un local nuevo mucho más moderno e higiénico.
- Un día Malú, otro Lorenzo, que más da... disfrutemos todo el año de las dos mejores churrerías de España y parte del extranjero
- Eso es como comparar atún rojo de almadraba de Barbate con atún de aleta amarilla, langostinos tigre de Sanlúcar o del Mercadona, Estella de Galicia o Cruzcampo, Tortilla del Chillón o del Día... y así podría poner 1.000 ejemplos.
- Lorenzo: Trato super amable, más cercanos y siempre una sonrisa
Si aún no has participado pero te apetece hacerlo, aquí puedes votar por tu ganador. ¡Te leemos siempre!
Los secretos de Lorenzo y Malú
El suyo es un negocio que este año ha cumplido su primer centenario de vida. Su historia está escrita en un pequeño local de apenas veinte metros cuadrados ubicado junto al Mercado de Abastos. Por su parte, Churrería Malú, pese al nombre, no tiene nada que ver con la famosa cantante española. La peculiaridad del nombre viene de la fusión de los nombres de sus fundadores, que abrieron las puertas del establecimiento hace más de 35 años.
La churrería ha sido localización cinematográfica (“Celda 211”) y es uno de los favoritos de Luis Alberto Lera, propietario del Restaurante Lera, que cuenta con una Estrella Michelin. Los usuarios de TripAvisor lo corroboran, nombraron a la churrería Malú como una de las diez mejores churrerías de España.
