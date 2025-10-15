Zamora reunirá a más de 300 profesores en un congreso regional de docentes de religión que analizará el patrimonio como herramienta educativa

Más de 300 profesores, que imparten primordialmente Religión, pero también de Plástica o de Historia, de toda la comunidad autónoma se darán cita en Zamora para asistir al VI Congreso de Enseñanza de Religión en Castilla y León que tiene como eje el patrimonio como recurso educativo.

El simposio tendrá tres fases. La primera tendrá lugar en el Campus puramente académica, con lecciones magistrales de Miguel Ángel Hernández, profesor de la USAL, sacerdote y experto en patrimonio, con ponencias también de miembros de la Fundación de Las Edades del Hombre y con varias comunicaciones que tienen que ver también con un proyecto editorial de la Editorial SM y la propia exposición de "EsperanZa" en su ámbito más pedagógico, el Carmen de San Isidoro, a lo que se unirá visitas por grupos de la muestra.

Además, todos los asistentes tendrán la posibilidad de certificar su participación gracias a un trabajo que presentarán y que el Centro de Formación e Innovación Educativa de Zamora reconocerá como formación oficial. “Nuestra idea es reivindicar Zamora para que disfruten de la exposición temporal de Las Edades del Hombre y que conozcan la exposición permanente que en esta ciudad y en esta provincia ofrecemos al mundo” señaló el responsable diocesano de Patrimonio, Juan Carlos López.

“En cada piedra, en cada lienzo late una lección de humanidad. Y el patrimonio es una Biblia en piedra y color que no podemos desaprovechar quienes nos dedicamos a la docencia y particularmente los que se dedican a la docencia de religión” subrayó el representante de la Diócesis de Zamora.

SM

Por su parte, el representante para el noroeste de la Editorial SM, José Manuel Rodríguez aludió a que “en todos los materiales que sacamos del área de religión siempre fomentamos la parte del arte, la parte del arte bajo el telón del fondo de la fe y de la cultura” y avanzó que “hemos sacado un proyecto recientemente donde, basándonos en grandes patrimonios de la cultura a nivel nacional como puede ser la Catedral de Palencia, la Mezquita Catedral de Córdoba, ponemos a disposición de los alumnos y alumnas este material para que ellos puedan conocer, experimentar y disfrutar de toda esta riqueza cultural que tenemos”.

Industrias Lácteas

Además, la secretaria de la Fundación Escuela Internacional de Industrias Lácteas, Isabel Revuelta precisó que su entidad “hacemos formación y creemos que la formación es esencial para la sociedad del futuro” y se mostró esperanzada con la actividad “permita que la gente conozca y valore y vea la belleza increíble del Románico de Castilla y León en general y de Zamora en particular”.

Caja Rural

El congreso también cuenta con el apoyo de la Fundación Caja Rural. Su representante Sergio Esteban, señaló que "son muchas las actividades que colaboramos con el Seminario durante todo el año" y "esperemos que sea una jornada muy satisfactoria para todos los profesores que van a visitar Zamora y que sean capaces de formar nuevas sinergias y disfrutar de la jornada".