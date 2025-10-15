Zamora debate sobre inmigración tras un mensaje de Guarido: “Los emigrantes aportan y mucho a la economía”

Intenso debate sobre la inmigración en Zamora el que se ha producido en las últimas horas en el Facebook del alcalde de la ciudad, Francisco Guarido. El líder de Izquierda Unida realizó una publicación sobre el crecimiento de la población en Zamora en los últimos años "gracias a los emigrantes: 60.911 a día de hoy", ha titulado el escrito.

"Es una realidad, y gracias a los emigrantes de Sudamérica", empieza afirmando Guarido. "Los emigrantes aportan y mucho a la economía de España y de Zamora. Es gente joven y la mayoría cotizantes a la Seguridad Social, y los que están en la economía sumergida también aportan en trabajos que nadie quiere hacer. Hay que luchar para que estas personas tengan un acomodo en nuestra sociedad y facilitar su regulación. Aportan mucho más de lo que puedan gastar en sanidad o servicios sociales. Esa es la realidad", apostilla el alcalde.

Pirámide de población de Zamora / Cedida

El apartado de comentarios se ha convertido, en su mayoría, en un alegato antirracista y a favor de la inmigración. "Los migrantes, además de una aportación a la economía, representan esa aportación humana, cultural y necesaria para modelar un espacio común, donde todos podamos expresarnos y respetarnos. Es un orgullo saber que Zamora está limpia de racismo", escribe un usuario de Facebook. "Y los que yo conozco, buenas personas trabajadoras, que cuidan a nuestros mayores, limpian muchas casas de los que los criminalizan, y hasta algunos emprenden algún pequeño negocio", puntualiza otro zamorano.

Una mujer aporta más argumentos a favor de la inmigración en la ciudad: "¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a compartir vivienda con otra familia para llegar a final de mes? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a aceptar ciertas condiciones de trabajo más o menos legales? ¿Por cuánto tiempo aceptaríamos, teniendo una titulación superior, trabajar de camarero? Resultado: población envejecida y los pocos jóvenes que tenemos se van buscando otras perspectivas económicas y de crecimiento personal".

Aunque también hay quienes han hecho una matización y una explicación exhaustiva sobre el impacto real de los inmigrantes en la economía: "Lo que está diciendo está publicación es mentira. Los migrantes son un 'boost' económico en el corto plazo, pero está demostrado que en el largo plazo el retorno fiscal es negativo, el Estado nunca va a recuperar el uso que hacen de ayudas y servicios del Estado, y cuanto más redistributivo, mayor es el 'gap' entre lo que aportan y perciben. Hay que dejar de hablar de generalidades: 'La mayoría trabajan', 'aportan mucho más de lo que gastan'... y dar argumentos sólidos o es demagogia", ha expuesto una zamorana.