Zamora ya cuenta con un nuevo lugar para aparcar de manera gratuita

El Ayuntamiento de Zamora ha finalizado los trabajos de acondicionamiento de la parcela municipal situada junto al colegio infantil de la calle Río Manzanas, dotando de un nuevo aparcamiento gratuito al vecindario y a la comunidad escolar.

Ha sido una actuación de carácter provisional, enmarcada dentro de la política municipal de aprovechamiento de parcelas públicas en desuso, mediante la cual se da utilidad a solares vacíos para mejorar la movilidad, la accesibilidad y los servicios de los barrios.

Detalles de los trabajos realizados en la parcela

Los trabajos realizados han consistido en el desbroce y limpieza integral de la parcela, su allanamiento y nivelado, la poda del arbolado existente, la eliminación de los elementos deteriorados o en desuso y la colocación de listones de separación que delimitan los viales interiores y las plazas de estacionamiento.

Aparcamiento en la calle Río Manzanas. / Cedida

Finalmente, se ha completado la actuación con la colocación de la señalética correspondiente, tanto de circulación como de ordenación de las plazas.

Con esta intervención, el ayuntamiento pone a disposición de la ciudadanía zamorana un nuevo espacio gratuito de estacionamiento que contribuye a aliviar la presión de aparcamiento en una zona concurrida en las horas de entrada y salida del centro educativo.

Recuperación y aprovechamiento de espacios públicos

El nuevo aparcamiento de la calle Río Manzanas se suma a otras actuaciones municipales de recuperación y aprovechamiento de espacios públicos, como las realizadas en distintas parcelas del casco urbano que, tras su adecuación, han pasado a cumplir una función útil y abierta a la ciudadanía.

Aparcamiento en la calle Río Manzanas. / Cedida

Con esta medida, el Ayuntamiento de Zamora reafirma su compromiso con una movilidad más ordenada y sostenible, basada en el aprovechamiento racional de los recursos públicos y en la mejora del día a día de los barrios.