La Virgen de la Soledad viajará a Coreses
La imagen se trasladará a la localidad donde nació Ramón Álvarez dentro de los actos por el bicentenario del imaginero
Entre las actividades figura la inauguración de una escultura dedicada al artista
La Virgen de la Soledad presidirá una vigilia y una misa de gloria en la iglesia de Coreses, la localidad natal del imaginero Ramón Álvarez, para culminar el programa de actos del bicentenario de su nacimiento.
La imagen visitará Coreses los días 8 y 9 de noviembre. La Cofradía de Jesús Nazareno ha dado el visto bueno al traslado de la obra a su pueblo natal, donde será inaugurado un monumento en homenaje al "padre" de la Semana Santa de Zamora tal y como la conocemos, en atención a la petición del Ayuntamiento y para que pueda ser acompañada y venerada por todos los vecinos y devotos.
La Virgen llegará a la iglesia parroquial de Coreses el sábado 8 de noviembre para presidir a las 17.30 horas una vigilia organizada en su honor y podrá ser visitada en el templo hasta las 21.00 horas.
Al día siguiente, domingo 9 de noviembre, presidirá también una misa de gloria a las 12.00 horas previa a la inauguración de un monumento dedicado al artista.
En los actos participa asimismo la banda de cornetas y tambores de la cofradía.
