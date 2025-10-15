UGT y CCOO de Zamora rompen la unidad de acción a cuenta de Palestina

Los sindicatos mayoritarios en la provincia, UGT y CCOO, llevan años realizando concentraciones conjuntas en defensa de los trabajadores, pero este miércoles rompieron su unidad de acción a cuenta de las protestas en favor de Palestina.

A nivel nacional había acuerdo sobre la convocatoria, pero en el ámbito autonómico no alcanzaron un acuerdo sobre la hora a la que convocarlas y a raíz de ello trasladaron esa ruptura de la unidad de acción a las distintas provincias, entre ellas Zamora. Por ello, mientras UGT convocó una concentración por el pueblo palestino a las once de la mañana en la plaza de Alemania, CCOO optó por sumarse a la manifestación convocada por la Coordinadora Por Palestina de Zamora que también secundaron otros sindicatos como CGT.

Pese a ello, el secretario general de UGT de Zamora, Juan Escudero, restó importancia a la discrepancia y explicó que sus afiliados también podían ir, aunque sin banderas, a la manifestación vespertina.

Por la mañana, fueron cerca de una cuarentena de delegados sindicales de UGT los que participaron en la concentración en la que condenaron la "política de genocidio" llevada a cabo por el Gobierno "ultraconservador" de Israel y la "colonización ilegal" de la franja de Gaza y Cisjordania y reivindicaron que la paz se imponga en "un Estado Palestino viable y reconocido internacionalmente".

Escudero exigió que el anunciado alto el fuego en esa zona de Oriente Medio sea "permanente y verificable", que se asegure la ayuda humanitaria y su acceso "de forma inmediata" y que se apoye la reconstrucción de Gaza según los intereses de su pueblo y no "de la especulación extranjera".

La retirada de las tropas israelíes y de los asentamientos ilegales de territorios palestinos, la suspensión del acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel o la prohibición efectiva del comercio de armas con Israel fueron otras de las peticiones planteadas por UGT y que igualmente reivindicaron por la tarde los convocantes de la manifestación.

Por lo que se refiere a la jornada de paro, de dos horas en cada turno según la convocatoria de UGT y CCOO, y de toda la jornada, según el planteamiento de CGT, la repercusión fue muy escasa, sin apenas incidencia, en la provincia de Zamora. Donde más se dejó notar fue en el ámbito estudiantil.

La Administración no facilitó datos del seguimiento y los sindicatos consultados tampoco disponían de ellos, pero la actividad en centros de trabajo y comercios fue como la de un día normal en Zamora.