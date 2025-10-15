Una treintena de empresas de Zamora buscan trabajadores para cubrir 171 vacantes

Importantes novedades en la octava edición de la Feria de Empleo y Emprendimiento de Zamora que se celebra el 23 de octubre en el Teatro Ramos Carrión, de 9.00 a 14.00 horas. Por primera vez, el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL) realizará un taller con el fin de dar a conocer los servicios que ofrecen a empresas, emprendedores y demandantes de empleo. Programa que contará además con la intervención de tres jóvenes emprendedores zamoranos que trasladarán sus experiencias de éxito a los asistentes.

Feria que será inaugurada por el creador de contenido y comunicador digital, Daniel Morales, más conocido como Hermoti, y en la que la treintena de empresas participantes ofrecerán unas 171 vacantes. Interesantes oportunidades de empleo en una cita en la que se analizarán aspectos tan interesantes como los oficios con futuro, a través de un diálogo con profesionales de diferentes sectores en el que se pondrán en valor trabajos tradicionales junto con otros emergentes como opciones de empleabilidad estable.

Asimismo, se prestará especial atención a cuáles son las competencias digitales imprescindibles para acceder y mantenerse en el mercado laboral actual. Tampoco faltarán las sesiones de networking donde los directivos de las empresas responderán a las inquietudes de los candidatos.

La feria está organizada por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zamora con el apoyo de la Junta de Castilla y León. "Se demuestra una vez más que el modelo de la colaboración público-privada, defendido por la Cámara insistentemente, continúa dando sus frutos, en esta ocasión en la organización de una feria para ayudar prioritariamente a nuestros jóvenes y a aquellos que quieran mejorar su empleabilidad y conocer los perfiles profesionales demandados por nuestras empresas", destacó Enrique Oliveira, presidente de la entidad durante la presentación en la que estuvo acompañado por Efrén Fernández, gerente del ECYL; Javier Díaz, secretario general de la Cámara; y Carlos Prieto, coordinador de la feria.

Programa de la VIII Feria de Empleo de Zamora