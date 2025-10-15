Oportunidades laborales
Una treintena de empresas de Zamora buscan trabajadores para cubrir 171 vacantes
La VIII Feria de Empleo conectará en un mismo espacio a empresas y personas en busca de trabajo, impulsando también el emprendimiento como alternativa laboral
Importantes novedades en la octava edición de la Feria de Empleo y Emprendimiento de Zamora que se celebra el 23 de octubre en el Teatro Ramos Carrión, de 9.00 a 14.00 horas. Por primera vez, el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL) realizará un taller con el fin de dar a conocer los servicios que ofrecen a empresas, emprendedores y demandantes de empleo. Programa que contará además con la intervención de tres jóvenes emprendedores zamoranos que trasladarán sus experiencias de éxito a los asistentes.
Feria que será inaugurada por el creador de contenido y comunicador digital, Daniel Morales, más conocido como Hermoti, y en la que la treintena de empresas participantes ofrecerán unas 171 vacantes. Interesantes oportunidades de empleo en una cita en la que se analizarán aspectos tan interesantes como los oficios con futuro, a través de un diálogo con profesionales de diferentes sectores en el que se pondrán en valor trabajos tradicionales junto con otros emergentes como opciones de empleabilidad estable.
Asimismo, se prestará especial atención a cuáles son las competencias digitales imprescindibles para acceder y mantenerse en el mercado laboral actual. Tampoco faltarán las sesiones de networking donde los directivos de las empresas responderán a las inquietudes de los candidatos.
La feria está organizada por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zamora con el apoyo de la Junta de Castilla y León. "Se demuestra una vez más que el modelo de la colaboración público-privada, defendido por la Cámara insistentemente, continúa dando sus frutos, en esta ocasión en la organización de una feria para ayudar prioritariamente a nuestros jóvenes y a aquellos que quieran mejorar su empleabilidad y conocer los perfiles profesionales demandados por nuestras empresas", destacó Enrique Oliveira, presidente de la entidad durante la presentación en la que estuvo acompañado por Efrén Fernández, gerente del ECYL; Javier Díaz, secretario general de la Cámara; y Carlos Prieto, coordinador de la feria.
Programa de la VIII Feria de Empleo de Zamora
- 08:30 Apertura Feria. Recepción de los participantes.
- 09:15 h - 10:40 h. Conferencia inaugural. Daniel Morales - Hermoti. Cómico, creador de contenido y comunicador digital, especializado en humor vinculado a la empleabilidad y el emprendimiento. Una ponencia dinámica para motivar a los jóvenes en la búsqueda de oportunidades laborales.
- 10:45 h - 11:10 h. Willbe, emprendimiento exitoso de Zamora al mundo. Pablo Ratón. Fundador de la plataforma de orientación profesional WILLBE. Experto en desarrollo de talento y empleabilidad, compartirá herramientas para trazar un plan de carrera adaptado al futuro del trabajo.
- 11:15 h - 11:40 h. Mesa redonda: Oficios con Futuro. Diálogo con profesionales de diferentes sectores para poner en valor oficios tradicionales y emergentes como opciones de empleabilidad estable. Leche Gaza, Balance Salón Orgánico, Esla Centros de Formación, San Gregorio, Tecozam, Flexiplan.
- 11:45 h - 12:10 h. IA sin humo: Multiplicar en lugar de reemplazar. Óscar Martín. Especialista en marketing digital, innovación y nuevas tecnologías. Su experiencia en creatividad aplicada al mundo empresarial servirá de inspiración a emprendedores y buscadores de empleo.
- 12:15 h - 12:40 h. Mesa redonda: Empleo con Apoyo y Discapacidad. Testimonios de entidades y profesionales que trabajan por la inclusión sociolaboral, compartiendo buenas prácticas y experiencias reales. Fundación Intras, Adecco Zamora, Laborus Work Consulting, Inserta Empleo.
- 12:40 h - 12.45 h. 1º Sorteo. Entre los asistentes se sortearán gafas de realidad virtual XREAL ONE.
- 12:45 h - 13:10 h. Juventud y coraje: emprender sin esperar a los 24 años. Juan Uña García. Con solo 24 años, Juan asume la dirección de calidad y producción de Lácteas Zamoro. Cada día se levanta pensando en nuevas ideas que le permitan innovar y crear nuevos productos para su empresa. Su historia nos recuerda que la verdadera fuerza del emprendimiento nace del coraje para transformar la adversidad en inspiración y futuro.
- 13:15 h - 13:40 h. Mesa redonda: Competencias digitales: la clave para la empleabilidad en todos los sectores. Profesionales de diferentes sectores debatirán sobre las competencias imprescindibles para acceder y mantenerse en el mercado laboral actual. Mapfre, Cobaú, Serbatic, Marae, Cerealto, Gamez Studio.
- 13:15 h - 14:00 h. Sala Azemur: ECYL a tu lado. Descubre los servicios y ayudas del Servicio Público de Empleo de Castilla y León a (ECYL) disposición de empresas, emprendedores y demandantes de empleo.
- 13:45 h. 2º Sorteo y clausura de la feria. Entre los asistentes se sortearán gafas de realidad virtual XREAL ONE
