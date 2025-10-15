Revisiones oftalmológicas gratuitas de pueblo en pueblo: esta es la próxima ruta por Zamora

La tercera fase de la unidad móvil de salud ocular de Recoletas Salud Zamora inicia con el apoyo de la Diputación Provincial ya está en marcha. En total, se recorrerán 19 municipios zamoranos con el fin de realizar de manera gratuita exploraciones básicas optométricas.

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, ha hecho balance de este proyecto que nació en octubre del año 2024, haciendo parada hasta la actualidad en 40 localidades lo que ha supuesto que cerca de 1.700 personas hayan sido atendidas en el mismo. "Es un éxito, el trabajo y la atención que se está realizando así que si después de la tercera fase hay una cuarta, pues mucho mejor", declaró.

PRESENTACIÓN TERCERA FASE DE LA UNIDAD DE SALUD OCULAR / Victor Garrido / LZA

En este sentido, el director gerente de Recoletas Salud Zamora, Óscar Iglesias, destacó que Recoletas Salud se caracteriza "precisamente por ese compromiso con la sociedad", ya que es importante "devolver a la sociedad lo que la misma te aporta, y sobre todo en provincias como Zamora, muy envejecidas, y muy dispersas, en las que hacer llegar a la sanidad muchas veces es muy difícil". Por ello, estas iniciativas son tan importantes para poder hacer llegar estos recursos a las personas mayores que habitan en el medio rural. Respecto a sí habrá una cuarta fase, Iglesias indicó que sí que está previsto y que, incluso, se podrán repetir localidades.

Recorrido de la unidad móvil de salud ocular

La unidad móvil desde la que se realizan de manera gratuita exploraciones básicas optométricas, ha comenzado esta tercera fase con el objetivo puesto en fomentar la salud ocular. Para ello, durante el presente mes, un especialista en optometría apoyado con la tecnología más avanzada, es el encargado de realizar las pruebas en la unidad móvil.

Las pruebas que se llevan a cabo serán de agudeza visual, refracción completa, motilidad ocular, presión intraocular y evaluación del sistema acomodativo. Si el optometrista observa cualquier alteración de la función visual del paciente que no corresponde con su edad, le remitirá a un especialista para una valoración más completa.

La Unidad móvil mantiene durante todas sus paradas un horario de 9.30 a 13.30 horas y de 15.30 a 18.30 horas y está realizando el siguiente recorrido: