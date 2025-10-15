Revisiones oftalmológicas gratuitas de pueblo en pueblo: esta es la próxima ruta por Zamora
La unidad móvil de Recoletas Salud ha atendido ya a 1.634 personas gracias al apoyo de la Diputación de Zamora
La tercera fase de la unidad móvil de salud ocular de Recoletas Salud Zamora inicia con el apoyo de la Diputación Provincial ya está en marcha. En total, se recorrerán 19 municipios zamoranos con el fin de realizar de manera gratuita exploraciones básicas optométricas.
El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, ha hecho balance de este proyecto que nació en octubre del año 2024, haciendo parada hasta la actualidad en 40 localidades lo que ha supuesto que cerca de 1.700 personas hayan sido atendidas en el mismo. "Es un éxito, el trabajo y la atención que se está realizando así que si después de la tercera fase hay una cuarta, pues mucho mejor", declaró.
En este sentido, el director gerente de Recoletas Salud Zamora, Óscar Iglesias, destacó que Recoletas Salud se caracteriza "precisamente por ese compromiso con la sociedad", ya que es importante "devolver a la sociedad lo que la misma te aporta, y sobre todo en provincias como Zamora, muy envejecidas, y muy dispersas, en las que hacer llegar a la sanidad muchas veces es muy difícil". Por ello, estas iniciativas son tan importantes para poder hacer llegar estos recursos a las personas mayores que habitan en el medio rural. Respecto a sí habrá una cuarta fase, Iglesias indicó que sí que está previsto y que, incluso, se podrán repetir localidades.
Recorrido de la unidad móvil de salud ocular
La unidad móvil desde la que se realizan de manera gratuita exploraciones básicas optométricas, ha comenzado esta tercera fase con el objetivo puesto en fomentar la salud ocular. Para ello, durante el presente mes, un especialista en optometría apoyado con la tecnología más avanzada, es el encargado de realizar las pruebas en la unidad móvil.
Las pruebas que se llevan a cabo serán de agudeza visual, refracción completa, motilidad ocular, presión intraocular y evaluación del sistema acomodativo. Si el optometrista observa cualquier alteración de la función visual del paciente que no corresponde con su edad, le remitirá a un especialista para una valoración más completa.
La Unidad móvil mantiene durante todas sus paradas un horario de 9.30 a 13.30 horas y de 15.30 a 18.30 horas y está realizando el siguiente recorrido:
- lunes 6 de octubre en Matilla de Arzón,
- martes 7 de octubre, Morales del Rey
- miércoles 8 de octubre, Micereces de Tera
- jueves 9 de octubre, Villamayor de Campos
- viernes 10 de octubre, La Bóveda de Toro
- martes, 14 de octubre, Villalpando
- miércoles 15, Zamora,
- jueves 16, Benavente
- viernes 17, Villaescusa
- lunes 20 de octubre, Monfarracinos
- martes 21, Casaseca de Campean
- miércoles 22, Corrales del Vino
- jueves 23, Peñausende
- viernes 24, San Miguel de la Ribera
- lunes 27 en Gallegos del Río
- martes 28, Trabazos,
- miércoles 29, Espadañedo
- jueves 30 en Manzanal de Arriba
- viernes 31 de octubre en Losacino
- Paella para 700 e invita la casa: el pedido para un chef e influencer zamorano en Ecocultura
- Ya hay fecha para la inauguración de Las Edades del Hombre en Zamora
- Las cámaras descartan la actitud violenta de dos jóvenes contra policías: contradicciones de los funcionarios en el juicio
- David Gago, Concejal de Promoción Económica y Protección Ciudadana: 'Ha sido siempre una de mis obsesiones políticas
- Cortes de tráfico en Zamora: cerrado el carril derecho durante tres semanas
- ¿Cuántos años le pueden caer al cazador acusado de matar a bocajarro a un mastín en Zamora?
- Isabel García Núñez, capitana de la Guardia Civil: 'Se nos juzga más a las guardias por ser mujer, seguimos siendo observadas
- ¿Qué pena le puede caer al conductor que atropelló y mató al diputado Jokin Perona en Peleas de Abajo?