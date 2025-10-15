La reina Sofía visitará Las Edades del Hombre de Zamora el miércoles 22 de octubre

La reina Sofía visitará "Esperanza", la edición de Las Edades del Hombre en Zamora, el próximo miércoles 22 de octubre, según ha confirmado a este diario la Casa Real. Un problema de agenda ha impedido a la monarca estar presente en la inauguración oficial de la muestra, prevista para mañana, jueves 16 de octubre, pero conocerá la exposición apenas una semana más tarde.

Doña Sofía, una apasionada del arte, ha visitado ya varias ediciones de Las Edades del Hombre, de hecho fue quien inauguró Aqva, la muestra de Las Edades del Hombre organizada en Toro en 2016, entre muchas otras.

En esta ocasión, la inauguración se llevará a cabo por el presidente de la Fundación Edades del Hombre y presidente de la Conferencia Episcopal Española, el arzobispo Luis Argüello, y por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien probablemente también acompañe a la reina Sofía la semana próxima en su visita a San Cipriano, San Isidoro y la Catedral de Zamora, que son las tres sedes de "EsperanZa".

Las Edades del Hombre: preparativos de 'Esperanza' / Alba Prieto

La exhibición está estructurada en un preludio y tres capítulos, arranca en el primer templo diocesano y efectúa un recorrido a través del arte por la cruz y la resurrección de Jesús, explicaron en la presentación del cartel de la muestra el pasado mes de junio.

Entre los autores seleccionados que han trascendido al público se encuentran Juan de Juni, Alonso Berruguete, El Greco o Francisco Salzillo, de quien ha viajado desde la parroquia de Lorquí en Murcia al primer templo diocesano una Virgen Dolorosa , o bien un cuadro titulado La Inmaculada con el Niño, venido desde Sevilla que, según estudios recientes, efectúo Diego Velázquez de joven.

En el ámbito contemporáneo podrán verse creaciones firmadas por Ele Pozas, Satur Vizán, Antonio Pedrero, Tomás Crespo Rivera o Baltasar Lobo.

También en el claustro de la seo, diseñado por Juan del Ribero Rada en estilo escurialense tras el incendio del año 1591, podrá disfrutarse de experiencias inmersivas, diseñadas mediante múltiples tecnologías que sumergirán al espectador, a través de la estimulación de múltiples sentidos con la música, la pintura o la arquitectura, en una sensación de realismo.

Anteriores visitas reales a Zamora

La reina Sofía estuvo la ciudad de Zamora por última vez en abril de 2023 para conocer la labor que desarrolla el Banco de Alimentos en esta provincia. Su anterior visita, en 2016, fue precisamente a Las Edades del Hombre de Toro.

La última visita real a la provincia la protagonizaron los reyes Felipe y Letizia el 27 de agosto a Sanabria para conocer de primera mano las zonas arrasadas por el incendio de Porto.

Solo unos meses antes, en marzo de 2025, una de las hermanas del rey, la infanta Elena, visitó Toro y Zamora a título privado para recoger las conclusiones del I Congreso de Capellanes y Sacerdotes Taurinos que se había celebrado un año antes en la provincia, del que fue presidenta.

En cuanto a la primera edición de Las Edades del Hombre en Zamora, RemembranZa, inaugurada por la infanta Cristina en el año 2001.