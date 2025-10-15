Ramses II, el Pompeya o Transi la castañera: los mayores zamoranos se dan por aludidos en esta campaña

El Ayuntamiento de Zamora conmemora la segunda quincena de este mes el Día Internacional de las Personas de Edad, que se celebró el pasado día 1, y lo hace con actividades, que, como rezan los carteles promocionales, son para las personas "que compraron castañas en el puesto de Transi", "que se dieron su primer beso en el Pompeya" o "que inauguraron la discoteca Ramses", según la original campaña promocional diseñada por Alto el Fuego para la Concejalía de Mayores.

El programa incluye la representación de "La vida es puro teatro" a cargo de la asociación El Desván, que pondrá en escena ese montaje en la residencia Los Tres Árboles, el día 16 a las 17.00 horas; en la Alhóndiga, el día 21 a las 18.00 horas; y en las sedes de las asociaciones vecinales de Los Bloques, Pinilla y Peña Trevinca, los días 23, 24 y 27 de octubre, respectivamente, a las 18.00 horas en los Bloques y a las 19.00 horas en las otras dos sedes vecinales.

Carteles de la campaña. / Victor Garrido

Por último, los días 30 y 31 se celebrará en la Plaza Mayor un encuentro intergeneracional. La primera de esas dos jornadas a las 18.00 horas habrá una gymkana intergeneracional, zumba, chocolatada y cantos colectivos y el día 31 habrá una verbena popular con "Teclas Azabache".