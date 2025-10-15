Presupuestos de la Junta para Zamora: cifra récord, nuevos proyectos, los que no aparecen y la incógnita de si se aprobarán

El borrador de los Presupuestos Generales de la Comunidad que la Junta de Castilla y León ha entregado este miércoles a las Cortes autonómicas contemplan para Zamora una inversión de casi 109 millones de euros, nunca alcanzada hasta ahora en un presupuesto de la Junta y que supone un 30% más que la cuantía inversora consignada para la provincia en los últimos presupuestos aprobados por el Gobierno regional, los de 2024.

Las cuentas de 2026 incluyen la continuidad de grandes proyectos que se acometen en Zamora, como el Museo de Semana Santa, el Conservatorio de Música o la modernización del regadío del canal San José; el impulso de otros que acaban de iniciarse, como el polígono Zamora Norte en Monfarracinos; nuevas infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y vivienda; partidas millonarias para la prevención y extinción de incendios; y viejos proyectos que se sacan del cajón y se desempolvan como el del funicular del parque natural del Lago de Sanabria.

Pese a todo, las cuentas son por el momento solo un borrador porque aún no se ha resuelto la incógnita de si se aprobarán o, como ha ocurrido con las de este año, se quedarán en agua de borrajas si el PP, que gobierna en minoría, no logra el apoyo de otros grupos políticos en las Cortes de Castilla y León.

En total, los Presupuestos Generales de la Comunidad de 2026 presentados por la Junta incluyen entre sus inversiones provincializadas una cuantía de 107.969.297 euros reservada a Zamora, lo que supone un 30,74% más que lo que sumaban las partidas provincializadas que recibió Zamora en el presupuesto del año pasado.

La partida de mayor cuantía es una de 7,9 millones destinada a obras de depuración de aguas en municipios zamoranos, que a su vez se desglosa dos, 5,63 millones para las depuradoras de municipios de entre 500 y dos mil habitantes equivalentes y otra de 2,27 millones para los de menos de 500 habitantes. En el ranking de volumen de inversiones la segunda mayor cifra son los 7,8 millones de euros destinada a tratamientos selvícolas preventivos de incendios.

El presidente de la Junta de Castilla y León, comparece en rueda de prensa para presentar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para el año 2026. / Leticia Pérez - Ical

A ella se suman otras partidas relacionadas también de cuantías millonarias, como 4,8 millones destinados a recuperación de hábitats y restauración forestal, más de dos millones y medio para equipos de extinción de las cuadrillas helitransportadas y otra cuantía similar para protección, vigilancia y conservación del medio natural, a lo que se suman otras partidas como casi 600.000 euros a maquinaria de prevención y extinción de incendios forestales y 400.000 euros para habilitar balsas ganaderas tras los incendios de 2025.

El Polígono de Monfarracinos, la inversión estrella

En cuanto a proyectos de inversión, el polígono de Monfarracinos es el que recibe un mayor impulso en el borrador presupuestario, ya que a él se destinan en las cuentas de la Junta de Castilla y León del próximo año 6,85 millones de euros a través de Somacyl, la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente. Por su parte, el polígono de Villabrázaro recibe 630.000 euros canalizados por la Consejería de Economía y Hacienda, cartera autonómica que también invertirá 1,6 millones de euros en la renovación de la iluminación del sistema contra incendios del edificio conocido como los "Nuevos Ministerios" de la calle Prado Tuerto, junto al parque de León Felipe de Zamora.

Entre los edificios de nueva construcción de los que se ejecutan obras desde anualidades anteriores, destacan las inversiones de cinco millones de euros en el Museo de Semana Santa de Zamora y de casi 5,8 millones de euros del nuevo Conservatorio de Música que se levanta en los jardines y el antiguo teatro de la Universidad Laboral.

Sin dinero provincializado para el Puerta del Noroeste, el Centro Cívico o la nueva residencia

En cambio, se echan de menos, entre las partidas provincializadas, una específica para el nuevo polígono Puerta del Noroeste de Benavente, otra para la continuidad del Centro Cívico de Zamora o una para la nueva residencia de mayores que la Junta construye en Zamora, inversiones que podrían figurar en otras inversiones globales no provincializadas o en otros capítulos de los presupuestos.

Entre las grandes inversiones destacan 3,5 millones de euros que suman dos partidas para la modernización del canal San José, 2,2 millones para la concentración parcelaria de Fermoselle, 1,5 millones para la de Fresno de Sayago o casi un millón para la de Rabanales de Aliste. También hay, dentro de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 1,1 millones para la promoción del sector agroalimentario a través de Tierra de Sabor y un millón para el plan de sanidad del ovino.

En materia de vivienda hay cerca de un millón de euros para el programa Rehabilitare y la rehabilitación de viviendas de alquiler social, a lo que se suman otras inversiones canalizadas por Somacyl, como 3,25 millones para el plan de mejora de eficiencia energética de edificios públicos, casi 3,5 millones para viviendas eficientes de alquiler social como las que se promueven en Vista Alegre y 2,5 millones para vivienda pública para venta en Benavente, Morales del Vino y Puebla de Sanabria.

En Sanidad, se contemplan 1,8 millones de euros en obras en hospitales públicos y 1,6 millones en equipamiento, así como un millón en obras en centros de salud de la provincia, 581.000 euros en equipamiento y, como inversiones específicas, una exigua partida de 81.675 euros para el nuevo centro de salud de Villalpando y 46.585 euros para el centro de salud Virgen de la Concha de Zamora.

Obras en el Conservatorio de Música de Zamora. / Cedida

En carreteras, las mayores cuantías van para la mejora de la plataforma y el firme de la carretera de Bóveda de Toro a Cañizal, con 2,5 millones; mientras que hay partidas de 1,7 millones para el firme de la carretera ZA-714 y para la conservación de carreteras de Zamora. Además, la carretera entre la N-122 y Moralina de Sayago se lleva 1,5 millones.

Para inversiones en educación se destinan, además de los 5,79 millones de euros del Conservatorio de Música, 2,5 millones para obras en centros de Secundaria y 2,1 en los de Infantil y Primaria, además de 540.00 euros específicos para el gimnasio del colegio La Viña, en el barrio de Las Viñas de la capital zamorana.

En Cultura, destacan dos partidas que suman más de 800.000 euros para el monasterio de Santa María de Moreruela, unos 373.000 euros para la villa romana de Camarzana de Tera o 360.000 para el monasterio Sancti Spiritus de Toro.

Para la ampliación del abastecimiento de Benavente y Los Valles se destinan dos millones de euros y para el nuevo abastecimiento de Toro un millón.

Por último, la Fundación de Patrimonio Natural contempla, entre otras inversiones, 406.000 euros para la mejora del castillo de Fermoselle como mirador del río, o 346.240 euros para retomar el proyecto de construcción del funicular que suba desde Ribadelago a la zona de alta montaña.