El presupuesto de la Diputación de Zamora listo al 99,9%

"El presupuesto de la Diputación está cerrado al 99,9%", así lo ha asegurado el dirigente de la institución provincial de Zamora, Javier Faúndez. Un presupuesto que va a ser "ambicioso e inversor, como han sido todos los presupuestos de la Diputación", añadió.

La previsión es convocar el Consejo de Alcaldes el viernes 7 de noviembre, para presentarles las cuentas y el día 14 de noviembre, celebrar el Pleno de Presupuestos. "Vamos a ir con más anticipación que otros años", avanzó. Antelación que se debe a la disolución del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios con el fin de que los bomberos se integren dentro del propio organigrama de la Diputación.

Respecto a si queda algún fleco para que las cuentas no estén cerradas al 100%, Faúndez indicó que queda algún detalle relativo a alguna ayuda por parte de la Junta de Castilla y León, relativa a convenios de colaboración "multiplicadores de dinero, donde nos sumamos Junta de Castilla y León y Diputación para abordar proyectos", matizó.

Presupuesto para el año 2026 en el que la Diputación lleva trabajando prácticamente dos meses, "haciendo muchos números, muchas sumas, muchas restas y recogiendo todas esas sensibilidades que nos van transmitiendo los alcaldes, los colectivos, las asociaciones..." porque "al final lo que tiene que hacer la Diputación es prestar esos servicios".

Por último, el dirigente alistano anunció que será un presupuesto que recoja "las últimas pinceladas de recuperación del patrimonio de la Diputación", es decir, edificios que "estaban muy abandonados y que es nuestro patrimonio", por lo que el objetivo es que "no se pierda ese patrimonio tan rico".

"Si hay que arreglar edificios, pues los arreglamos. Y si tenemos que poner dinero, pues lo ponemos", concluyó Faúndez.