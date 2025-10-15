El patrimonio cultural disperso de Zamora protagoniza tres conferencias

La Fundación de Castilla y León impulsa la celebración de unas conferencias sobre el patrimonio cultural disperso de Castilla y León, enmarcadas dentro del programa Nostra et Mundi, un proyecto auspiciado por la Fundación de Castilla y León, presidida por el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, y dirigida por Juan Zapatero con el objetivo de seguir divulgando sobre el valioso patrimonio cultural de Castilla y León y su presencia en el mundo.

El encuentro, de acceso libre y abierto al público general, se celebrará el jueves día 16 de octubre a las 19:00 horas en el hotel NH Zamora Palacio del Duero, organizado en colaboración con la Fundación Godofredo Garabito Gregorio.

La actividad contará con la participación de Luis Vasallo Toranzo y Sergio Pérez Martín, de la Universidad de Valladolid, quienes impartirán una conferencia sobre “El monumento funerario de Alonso de Mera en Boston y otras esculturas dispersas”. Asimismo, intervendrá Irune Fiz Fuertes, también profesora de Historia del Arte en la Universidad de Valladolid dará una charla sobre “Pinturas procedentes de retablos zamoranos hoy dispersas por el mundo”.

Esta jornada forma parte del ciclo que, bajo el nombre común de «Memoria del patrimonio ausente», está llevándose a cabo en las nueve provincias de la comunidad.

cartel anunciador de la actividad / Cedida

Nostra et Mundi

"Nostra et Mundi” representa un proyecto que tiene como objetivo promover el conocimiento del patrimonio de Castilla y León fuera de nuestras fronteras. A través de la iniciativa, se busca generar alianzas y oportunidades culturales para la comunidad, a la vez que se difunde y reconoce este patrimonio como parte integral de la memoria cultural de Castilla y León.

Por su parte, el director de la Fundación de Castilla y León, Juan Zapatero Gómez Pallete, destaca la calidad del patrimonio cultural de la Comunidad y afirma que “nuestro patrimonio cultural tiene una calidad extraordinaria, hasta el punto de que está presente en algunos de los más prestigiosos museos del mundo”.

Añade que con este programa “queremos que todas estas obras que, por diferentes motivos, se encuentran fuera de España, sean reconocidas allí donde están por la comunidad que le dio origen y potenciar, a partir del proyecto, la marca Castilla y León".

Irune Fiz y Sergio Pérez en un acto anterior. / Emilio Fraile (archivo)

Además, la coordinadora académica del proyecto María José Ruiz, pone en valor la importancia de establecer pautas académicas que permitan recopilar un repertorio exhaustivo de las obras que forman parte del acervo cultural de Castilla y León y que hoy se preservan en diversas instituciones internacionales.

"Nos interesa mostrar cuáles son estas obras, de dónde proceden, pero también –siempre que sea posible– dar a conocer la historia que hay detrás de cada una de ellas; en definitiva, conocer las circunstancias que motivan su presencia actual en contextos tan alejados de su emplazamiento original".