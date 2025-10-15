“Nadie se ha quedado en tierra”: el contundente mensaje del consejero de Movilidad
José Luis Sanz Merino alaba el buen funcionamiento del programa Buscyl en Castilla y León
El consejero de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, José Luis Sanz Merino, ha defendido el programa Buscyl en Zamora, al asegurar que, ante las quejas de algunos usuarios de la ruta de autobús Zamora-Salamanca, “nadie se ha quedado en tierra”.
El consejero ha señalado que lo que les puede haber pasado a estos viajeros “es que no hayan podido coger un autobús en un determinado momento y que hayan tenido que tomar el siguiente. No es lo mismo quedarse si ese desplazamiento que perder una ruta. Aunque también hay gente que ha declinado coger determinado autobús porque era de la ruta, en vez del que iba directo al destino”, ha diferenciado.
Más de dos mil rutas en marcha
Con respecto a los problemas surgidos, también ha apuntado que Buscyl enmarca 2.610 rutas “y se han registrado incidencias en ocho o diez de ellas”, ha calculado, señalando que una ha sido la mencionada de Zamora-Salamanca. “A un mes escaso de su implantación, la alta demanda ciudadana es la mejor prueba de que sí satisface y resulta realmente útil”, ha justificado.
Sanz Merino ha subrayado que más de 400.000 castellanos y leoneses disponen ya de la tarjeta QR para realizar estos viajes en autobús por la comunidad. “Todos los trayectos y las líneas de autobús están y en funcionamiento, por lo que esos 400.000 ciudadanos pueden usar cualquiera de ellas, no solo en su provincia, sino en cualquier trayecto de la comunidad, lo que hace que sea un proyecto muy importante”, ha destacado. Los datos de la Junta calculan en más de 27.000 zamoranos los que han solicitado la tarjeta Buscyl, “una cifra muy alta comparándola con otras provincias del mismo tamaño y población”, ha asegurado. “Los zamoranos lo ven útil porque les permite acceso a otra serie de servicios y a necesidades que tiene que satisfacer, ya sean estudiantiles, académicas o laborales”.
En un mes, sistema de reservas
Preguntado por el sistema de reservas, ha anunciado que se está estudiando su implantación en la decena de líneas que son más demandadas. “Creo que en no demasiado tiempo, alrededor de un mes, tendremos habilitados unos sistemas de reserva. Estamos trabajando con las operadoras para poder hacerlo”, ha detallado sobre un servicio público “del que es titular la Junta, con la variante de que no solo sirve para los itinerarios que habitualmente hacemos, sino para cualquier otro en la red de transporte de la comunidad autónoma”.
