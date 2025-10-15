¿Cuándo se instalarán los toboganes de Valorio?

La estampa inédita que se vivió en el bosque de valorio después de que el Ayuntamiento de Zamora retirase los grandes toboganes verdes en marzo de este año se mantiene igual con el paso de los meses. Desmontaje que se produjo por "cuestiones de seguridad", según declaró el concejal de Obras e Infraestructuras Urbanas del consistorio, Pablo Novo.

"Han terminado ya su vida útil, además ese tipo de material estaba ya de por el uso y por la exposición, bastante degradado", detalla Novo.

Razones que se unen también a los avisos recibidos a través de Línea de Zamora donde varios ciudadanos habían pedido su sustitución.

Aunque se habían reparado recientemente, haciéndose varios "parcheos", estos no han sido suficientes y el Ayuntamiento de Zamora ha tomado la decisión de desmontarlos directamente para sustituirlos por otros juegos nuevos.

De este modo, la empresa adjudicataria del servicio de Parques y Jardines, será la encargada de adquirir dos nuevas resbalinas que "se asemejarán, evidentemente cumpliendo la normativa actual, a las anteriores resbalinas que hubo en su día, que eran abiertas, con todas las medidas de seguridad y los estándares actuales", avanzaba el edil de Obras.

Nuevos elementos que harán las delicias de los niños y niñas que se acerquen al bosque de Valorio, según se recalcó, a partir de la temporada estival, que era cuando estaba previsto que se pudieran estrenar.

Sin embargo, la llegada del otoño no ha traído consigo estos juegos tan emblemáticos de la ciudad.