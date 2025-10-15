La IA en el cáncer de mama: una tecnología con corazón

Los avances de la Inteligencia Artificial en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama protagonizaron las décimas jornadas organizadas por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, pero no eclipsaron la labor de los profesionales, ese factor humano que es insustituible a la hora de tratar, afrontar y acompañar en esta enfermedad, según coincidieron todos los participantes.

La directora de marketing y desarrollo de negocio del periódico, Miriam Sánchez, fue la encargada de dirigir este evento, que se desarrolló en el salón de actos del Campus Viriato.

Recordó que LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA lleva ya una década poniendo el foco en el cáncer de mama, "dando voz, visibilidad y esperanza a todas las personas que lo padecen, apostando por los avances, la investigación y, sobre todo, el lado más humano de esta enfermedad".

Patrocinadores

Una labor que no sería posible son los patrocinadores que cada año apoyan el acto, como son Recoletas Salud, Fundación Caja Rural, Ayuntamiento de Zamora y Diputación Provincial, junto a la colaboración de la delegación zamorana de la Asociación Española Contra el Cáncer y la Escuela de Enfermería.

Miriam Sánchez, durante la presentación de la jornada. | ALBA PRIETO

Desde el Ayuntamiento, la concejala de Igualdad, Auxi Fernández, reconoció en su intervención que la implementación de la IA en la vida diaria son una nueva realidad a la que todavía tiene que acostumbrarse, pero aseguró que si con ella se están desarrollando proyectos que son respaldados por la comunidad científica, "ofrecen todas las garantías".

Desafíos éticos

Aludió también en este proceso que parece ir cada vez más rápido a los desafíos éticos que puede generar, sobre todo en el ámbito de los cuidados. "La tecnología llegará a ser realmente eficaz, pero ¿podrá sustituir al ser humano?, ¿podría la IA entender nuestras necesidades emocionales?", se preguntó, para continuar con otro dilema moral, el que pasa por el uso indiscriminado de los datos privados para alimentar a la Inteligencia Artificial, haciendo que sea cada vez más eficaz. "Ahí se está tratando la intimidad de las personas", advirtió Fernández, quien finalizó señalando que "la IA puede ser una gran aliada, pero siempre con los valores humanos en el centro".