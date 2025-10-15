La empresa española está inmersa en un proceso de modernización impulsado tanto a nivel nacional como europeo, que le situará a partir de 2026 frente a nuevas obligaciones que afectarán al modo en que debe ser gestionada.

El nuevo año supondrá la puesta en marcha de la facturación electrónica, obligatoria para las empresas que tributan por el Impuesto sobre Sociedades desde 1 de enero y, previsiblemente, desde 1 de julio de 2026 para los empresarios que tributan por el IRPF.

Se trata de un primer paso de un proyecto que terminará con la factura electrónica, aún en proceso legislativo, que situará definitivamente a las empresas españolas frente a una gestión totalmente digitalizada e informada a la Administración tributaria.

La inminencia de la llegada de la facturación electrónica y la importancia que representa para la empresa zamorana ha llevado a CEOE Zamora a organizar una charla monográfica en la que contará con el apoyo de Garrido, una de las firmas con mayor prestigio en fiscalidad del mercado legal español.

Precisamente, Antonio Revuelta Salgado, socio de su Área Fiscal, acompañará a CEOE Zamora el próximo viernes 17 de octubre, con la ponencia "La empresa ante el verifactu y la facturación electrónica obligatoria". La temática está dedicada en exclusiva al análisis de esta trascendente cuestión, en la que los empresarios zamoranos tendrán la posibilidad de conocer el alcance de las nuevas obligaciones que les van a afectar de manera ineludible y respecto de las que, ya en estos momentos, es tiempo de tomar decisiones con el objetivo de estar preparados para el momento en que la obligación resulte efectivamente de aplicación.

"Es un cambio regulatorio para el que hay que ir cambiando la mentalidad y empezando a ponernos en contacto con proveedores informáticos que nos surtan de esos programas que tienen el sello de calidad de la agencia tributaria para poder facturar", explican desde Garrido.

Será de obligado cumplimiento contar con un software de facturación (Verifactu o no -los matices se explicarán durante la jornada-) que permita generar, almacenar y comprobar todos los registros de facturación. Dejará, por tanto, de ser válido cierto uso que hasta ahora se venía haciendo de aplicaciones como Excel por autónomos y empresas.

La ponencia se ofrecerá en la Fundación Rei Afonso Henriques (Avda Nazareno de San Frontis, s/n). Dará comienzo a partir de las 9 de la mañana y tiene una duración prevista de dos horas.