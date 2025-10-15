El Ejército identifica 54 necesidades de infraestructura para el nuevo cuartel de Monte la Reina

Hasta 54 necesidades de infraestructura ha identificado el Ejército de Tierra para hacer realidad el nuevo campamento militar de Monte la Reina, en Toro. Su diseño, construcción y mantenimiento estarán gobernados por diseños en 3D más modernos que los tradicionales planos, para lo cual Defensa acaba de sacar un contrato de 367.000 euros que se titula "acuerdo marco para el apoyo en el proceso de modelado de información en las fases de diseño, construcción y operación del nuevo acuartelamiento de Monte la Reina y sus instalaciones asociadas".

Según explica el pliego de condiciones el "Building Information Modeling" (BIM) es un término inglés que se traduce como "Modelado de la Información de la Construcción". Se trata "de una metodología de trabajo colaborativa para la creación y gestión de un proyecto de construcción. Su objetivo es centralizar toda la información del proyecto en un modelo de información digital creado por todos sus agentes. BIM supone la evolución de los sistemas de diseño tradicionales basados en el plano, ya que incorpora información geométrica (3D), de tiempos (4D), de costes (5D), ambiental (6D) y de mantenimiento (7D)".

Necesidades de infraestructuras en Monte la Reina / Ministerio de Defensa

El uso de BIM "va más allá de las fases de diseño, abarcando la ejecución del proyecto y extendiéndose a lo largo del ciclo de vida del edificio, permitiendo la gestión del mismo y reduciendo los costes de operación".

El acuerdo marco afectará a las necesidades de infraestructuras que el Ejército prevé para la ejecución del contrato, "sin perjuicio de la inclusión cualquier necesidad de infraestructura no mencionada cuya necesidad surja durante el periodo de vigencia del acuerdo marco".

Niveles de complejidad

A efectos de valoración de los trabajos, las necesidades de infraestructuras a modelizar se dividen en tres categorías. Las de complejidad 1 son las necesidades de infraestructura de menor dificultad de modelización, ya sea por sus pequeñas dimensiones o por la escasez de elementos, instalaciones y equipos, lo que hace que su modelización sea sencilla. Aquí se incluyen 17: cerramiento, estanques de tormentas, explanada logística, instalaciones deportivas exteriores, instalaciones generales, instalaciones de instrucción, lavaderos, patio de armas, piscina, perreras y tinglados.

En un nivel intermedio se sitúan las infraestructuras de complejidad 2, un total de 14, que incluyen urbanización, controles de acceso, polideportivo, comedor-cocina y bar-restaurante, zona de ocio y comercio, capilla, botiquín, pabellones de cargo, almacenes generales, talleres, centros de transformación, depuradora y estación de servicio.

En el nivel mayor de complejidad se incluyen 23 infraestructuras de alojamientos logísticos, armería-cuarto de munición, Cecom (centro de comunicaciones), central térmica, cuerpo de guardia, edificios de mando, guardería, subestación y vestuarios.

Cerramiento

Por otra parte, la empresa Proyecon Galicia ha sido la adjudicataria del contrato de cerramiento perimetral de seguridad del futuro acuartelamiento de Monte la Reina por 2,1 millones de euros, con un plazo de ejecución de medio año. Es la obra más importante adjudicada por el momento en el proyecto del futuro cuartel.