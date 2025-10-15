El dueño de la discoteca By Alice sale de prisión más de un año después de su ingreso provisional tras abonar una fianza de 10.000 euros

El dueño de las discotecas 'By Alice' e 'Isabella' acaba de abandonar la prisión de Topas tras pagar una fianza de 10.000 euros y entregar el pasaporte en el Juzgado que ha elevado ya a la Audiencia de Zamora la causa contra el empresario, de iniciales F. M. E., por tráfico de drogas, blanqueo de dinero y tenencia ilícita de armas. El órgano jurídico provincial ha decretado la libertad condicional al estimar que, concluida la fase de instrucción y declarada la apertura de juicio oral, no existe riesgo de que el conocido hostelero destruya pruebas ni de fuga, al imponerle la comparecencia cada quince días en el juzgado para firmar y retirarle el pasaporte.

Además, los 10.000 euros de la fianza impuesta para salir en libertad garantizan el pago de la responsabilidad civil por la droga incautada por la Guardia Civil el 13 de agosto de 2024 en la entrada y registro a su chalé y las discotecas que regentaba. De igual manera, la Audiencia Provincial dará traslado del auto a la Fiscalía de Zamora y a los abogados de la defensa para que elaboren sus escritos de acusación y defensa, respectivamente. La imposibilidad de "ocultación o manipulación de pruebas, junto al escaso valor de los tóxicos intervenidos, de cuál es su procedencia y de su propiedad" son algunas de las razones que expone el abogado de F. M. E., Gabino Carro Espada.

El letrado añade que existe "justificación del dinero intervenido", 90.000 euros, y de las armas sin licencia, habiendo "constatado que no han sido utilizados en ningún delito". Carro Espada insiste en "la dudosa legalidad de la utilización prolongada de las intervenciones telefónicas", que sirvieron a la Guardia Civil para llevar a cabo la investigación policial y el registro, lo que para el abogado del principal imputado invalidaría los registros en el domicilio de F. M. E. y del otro imputado, G.A.C., su empleado y su hombre de confianza. Ambos entraron en prisión provisional el 14 de agosto de 2024, después de ser detenidos por la Guardia Civil en la 'Operación Salix', aunque G.A.C. salió en libertad tras abonar una fianza de 20.000 euros pocas semanas después.