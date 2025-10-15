Día de la Mujer Rural en Zamora: el caso de la gallega que revolucionó El Piñero

"Ya viene la gallega a revolucionar". Pocas frases definen mejor el espíritu luchador de quien hace 12 años abandonó su ciudad natal por amor para asentarse, dinamizar y terminar emprendiendo en la pequeña localidad de El Piñero. Con sus 216 habitantes, este pueblo sin bar, pero con niños y escuela se erige como uno de los ejemplos de futuro y visos de igualdad en la provincia de Zamora; todo un puntal que encabezan ellas, las mujeres. Emprendedoras, optimistas por convicción y obligación. Conciliadoras. Luchadoras.

El salto cualitativo de residir en Bayona (ciudad pontevedresa cuyo censo rebasa los 12.000 habitantes) a apostar por un pequeño municipio enclavado en plena Tierra del Vino fue notable –"potente" en sus propias palabras– para Lorena Alonso. Lleva viviendo en el medio rural zamorano desde el año 2014 y, aunque extraña a su familia y el olor del mar, "esto no lo cambio por nada": "Estoy a tres horas en coche y desde sus primeros días he acostumbrado a mis hijos a viajar".

Echo de menos a la familia y el olor del mar, pero el pueblo no lo cambio por nada

Revolucionaria, la pandemia le impulsó a cambiar su horizonte laboral y a dibujar un proyecto personal sin explorar en la provincia. Pura necesidad también si lo que quería era conciliar tras la llegada de su segundo hijo.

Primera empresa agrícola del pueblo

Un proyecto asentado a apenas dos minutos de su residencia familiar y que se ha constituido en la primera empresa de un pueblo eminentemente agrícola y encabezado en su mayor parte por mujeres. Ellas están al frente de las explotaciones de vacuno, porcino, también de las tierras, dejando atrás la concepción de la titularidad eminentemente masculina: "Casi todo está a cargo de mujeres" resume.

Lorena supervisa la evolución de los hongos. Sobre estas líneas, el producto deshidratado y lote con garbanzos de Fuentesaúco. | ALBA PRIETO

En su caso, el proceso de creación de la empresa –especializada en el cultivo y envasado de setas frescas y deshidratadas– se demoró hasta dos años y medio ante la falta de legislación que se unió a la lenta burocracia. El papeleo es una asignatura pendiente para todo emprendedor hasta el punto de que "los tengo aquí clavados". Un tiempo que le sirvió para cerrar el diseño de imagen y packaging porque el proyecto tenía "que volar" para sacar adelante una inversión potente que rondó los 200.000 euros.

El concepto "tribu" aflora con una frecuencia pasmosa, pero es que "hacer comunidad es vital si quieres llegar a todo". Los vecinos se convierten en una segunda familia para la cerca de decena de niños residentes en El Piñero, todo un lujo que les permite mantener abierto un aula, oferta a la que se suma el colegio de Gema del que apenas distan 10 kilómetros.

Un trabajo sin horarios

Tener una empresa, ya sea una explotación o trabajar por cuenta ajena en determinadas profesiones es sinónimo de "no tener horarios", más en el medio rural. En el caso de Lorena, la necesidad de darse a conocer y llegar a nuevos clientes le obliga a viajar y, con ello, a confiar el cuidados de sus hijos a su cuñada.

Hacer comunidad es vital si quieres llegar a todo y conciliar. Aquí es más viable que en la ciudad

El perfil de mujer rural, asegura, ha cambiado y mucho en las últimas décadas, incluso años, y los roles se desdibujan en favor de una mayor igualdad en el acceso al mercado laboral: "Para poder sacar adelante tu propia empresa hay que tener una comunidad detrás. Si no, es imposible". Las jornadas suelen ser maratonianas con vistas a preservar la tarde para sus hijos de 8 y 4 años. Con todo, "hay trabajos que requieren estar siempre pendiente", por lo que ha acondicionado un espacio de juegos para poder compatibilizar ambas tareas.

Lorena Alonso trabaja en el envasado y packaging de un lote de setas.

Una implicación que se extiende a la intimidad del hogar en el que "yo friego y mi marido friega, yo pongo una lavadora y él no es menos. Es un pilar básico".

La pregunta es obligada: ¿Es la excepción o la norma que se va imponiendo? "Aquí ha cambiado mucho. Al final todas somos currantas, por lo que si quieres mantenerte activa es lo que toca". Lógicamente condiciona y mucho "la edad, la juventud y la actitud". Hay casos y casos, matiza, pero asegura que por lo general "ya no es como antes donde una no se podía mover de casa".

La conciliación implica empatía, algo que, asegura, sobra en los pueblos. Con su empresa Ecoespora a punto de cumplir el año de vida, Lorena ya tiene claro el perfil del primer trabajador que entrará a formar parte del equipo en un futuro aún por concretar: "Tiene que ser una mujer y que sea de aquí o de alrededor" para que, "si tiene hijos, pueda organizarse".

La igualdad cada vez se impone más dentro y fuera de casa "aunque hay casos y casos"

"Tribu" se da la mano con "optimismo". Su carácter combativo contrasta con el pesimismo que, lamenta, muchas veces penaliza a los zamoranos: "Hay que dar pasos adelante". Reconoce que la agricultura es "jodida, perdón por la expresión", pero "si a un niño no le transmitimos más que aspectos negativos, que si se me ha estropeado el tractor, que la cosecha ha ido mal... ¿Al final qué le estás inculcando? Que aquí no hay futuro". Eso no quiere decir que no haya que "reivindicar mejoras, por supuesto", matiza, si bien también es necesario trasladarles que el campo "tiene cosas buenas, y muchas". Una de ellas, la libertad y el tiempo, auténticos tesoros ya perdidos en las grandes ciudades. "Eso, si no es en los pueblos, es más complicado".

Poner en valor la vida en los pueblos

Las mujeres rurales hablan con orgullo. E inciden en la necesidad de poner en valor las ventajas de residir en los núcleos más pequeños. "Yo siempre repito exactamente lo mismo. Salir de mi casa, andar dos minutos para dejar a los niños en el cole y subirme a la nave caminando, es que no tiene precio".

La falta de bar –antaño llegaron a operar hasta dos, si bien el último echó la persiana el pasado mes de septiembre–, obliga a virar hacia la asociación cultural El Piñero cuyo equipo directivo preside la propia Lorena. De nuevo, el trabajo en equipo deriva en la idea de "comunidad": "La gente se vuelca, y al final en invierno la gente se baja al local, trabaja, se toma un café... se hace vida".

La revolución rural femenina

Aquí no hay división por razón de género y el trabajo se realiza por igual, como se ha hecho siempre, por otra parte. De la misma forma que Lorena reconoce que en muchos momentos tiene que "delegar" en los otros cuatro miembros de la junta directiva para llegar a todo: "Ahora mismo mi marido y otros dos vecinos están levantando una estructura de hierro para dar forma a los Reyes Magos para mejorar el Belén". Desde la asociación impulsan todos los meses diferentes actividades porque es la forma de ofrecer alternativas que se sumen al hecho de residir a 20 minutos de Zamora ciudad. La cercanía con la capital, reconoce que ayuda, como también el estado de las carreteras.

Un oasis en una provincia envejecida

Es El Piñero un oasis en una provincia eminentemente envejecida: 21 menores de 19 años están censados según los datos del Instituto Nacional de Estadística (2024), si bien los septuagenarios continúan siendo los más numerosos con un total de 42 vecinos.

Por sexo, la localidad rompe con la tendencia del resto de la provincia al registrar 111 hombres por las 105 mujeres. La estadística esboza una diferencia en porcentaje muy ajustada (ellas representan el 48%), pero que se desdibuja frente a la realidad de un municipio volcado en el día a día.

Asegura Lorena que, "al final, todo se resume en no parar de hacer cosas", actividades que desde este pueblo tratar de poner en valor la producción local con el mercado rural que cada año realizan en el puente de la Constitución y que este año cuenta "con una lista de espera de 40 puestos para este año".

Dos años y medio de papeleo para impulsar su empresa

La necesidad de conciliar su vida laboral y familiar le llevó a emprender. Y su curiosidad innata por la micología le llevó a dibujar la primera empresa dedicada al cultivo y envasado de setas frescas y deshidratadas. En un mundo "muy tabú", fueron los libros –muchos de ellos en inglés y francés, "son los mejores"– los que le guiaron por un camino que comenzó a convertirse en proyecto en el año 2022. El camino fue largo, hasta dos años y medio de espera que, en su caso, se alargaron ante la falta de precedentes y las gestiones acumuladas en un proyecto que realmente son "tres en uno porque aquí se hace todo el proceso para ofrecer un producto ya cerrado y listo para vender al consumidor".

Si a un niño solo le transmites aspectos negativos, ¿qué le estás inculcando? Que aquí no hay futuro

Unos papeles que mantiene al día confiando buena parte de la carga a una gestora: Si no, estaría dedicada a ello media mañana". Con todo, su carácter metódico le lleva a dedicar al menos hora y media diaria a actualizar los lotes, control de analíticas, humedad, temperatura de las cámaras...

Su mayor miedo a la hora de emprender fue apostar por el producto fresco al ser muy perecedero. Y aunque confiaba en la calidad de lo que producía, reconoce que "al principio costó introducirlo en Zamora. Ahora lo demandan 50-50%" llegando incluso a exportarse a Alemania en lotes unidos a los garbanzos de Fuentesaúco.

La revolución rural femenina

Erigida sobre un antiguo cebadero de los años 70 y con menos de un año de vida, Ecoespora llega a producir entre 700 y 800 kilos de seta mensual de Shitake, Pleurotus ostreatus (también conocida como seta ostra o seta de concha) y Melena de León, una seta medicinal "muy rara" y que aporta grandes beneficios por ejemplo para pacientes de ictus, Alzheimer, Parkinson o cualquier trastorno mental o neurodegenerativo. También en personas oncológicas a las que "está probado que el 62% sube sus defensas, incluso unido a los tratamientos de quimio o radio".

La producción es limitada y escalonada, lo que le permite llevar un mayor control sobre los lotes en forma de alpacas sobre las que germinan los hongos. También sobre la calidad que le ha llevado a formar parte de la marca de calidad Exquisiteza "y que supone un impulso promocional brutal". El agradecimiento siempre a Jonathan Garrote y a Santiago Vicente como cocineros oficiales.

Una empresa con "residuo cero"

Unos productos que vende al igual que muestra. Conocer el proceso de producción local es la mejor forma de valorar el trabajo que conlleva una empresa con "residuo cero". Los niños salen de las visitas con los "rollitos" para que puedan cultivar sus propias setas en casa, los mismos a los que enseña que "el tractor son sus manos" porque "no hace falta tener una gran explotación para poder decir que se es agricultor".

Unas actividades que, considera, deberían reforzarse desde Educación para mostrar que en el campo "también hay futuro" y que la agricultura y ganadería "es mucho más que vacas y tierras".