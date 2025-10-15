Contundente radiografía de la mujer rural de Zamora: el futuro pasa, sí o sí, por la inmigración

En el Día Internacional de la Mujer Rural que se celebra este miércoles es momento de observar la detalle la radiografía de la población femenina de los pueblos de Zamora, una imagen que refleja el potencial de este colectivo representado por unas 38.500 personas, en el que resulta imprescindible la llegada de mujeres extranjeras para revitalizarlo y rejuvenecerlo.

Los datos del INE indican que en municipios zamoranos de menos de 5.000 habitantes, todos menos la capital, Benavente y Toro, suman una población femenina de 38.572 personas, según el último censo anual de población publicado por el INE, del año 2024. Esa cifra supone una caída de casi mil mujeres respecto a las cifras de tres años antes. Los datos desagregados entre mujeres nacionales y extranjeras ponen de relieve además que el futuro de la mujer rural en Zamora queda fiado a la inmigración. Mientras la población nacional de sexo femenino, al igual que la masculina, se encuentra cada vez más envejecida y va en descenso, el número de mujeres procedentes de otros países asentadas en el medio rural zamorano, no solo crece en cifras significativas, sino que además trae un rejuvenecimiento y savia nueva al decrépito panorama de los pequeños núcleos de población.

Adentrándose en la radiografía de la mujer rural de Zamora se pone de relieve que la población femenina rural cae en mayor porcentaje que la urbana, ya que la primera ha descendido el 2,46% en el periodo 2021-2024 mientras que la urbana únicamente ha bajado el 1,23%.

Junto al descenso poblacional, otro de los retos a los que se enfrenta la mujer rural es el del envejecimiento, ya que cuatro de cada diez mujeres que viven en los pueblos de la provincia tienen más de 65 años. En concreto, las 15.958 féminas que rebasan esa edad, suponen el 41,37 por ciento del total de la población rural, apenas una décima menos que tres años antes. En cambio, las niñas y jóvenes menores de 20 años suman 3.702, un centenar menos que las que vivían en 2021 en el medio rural de la provincia.

Rejuvenecer los pueblos

Ese panorama negativo se transforma en positivo si únicamente se atiende a la población de mujeres rurales de otras nacionalidades que residen en Zamora. Son en total 1.780 en 2024, mientras que tres años antes eran 1.348. Eso se traduce en un 32% de diferencia positiva en los tres últimos años.

El análisis por grupos de edad de esa población femenina y extranjera que se asienta en los pueblos zamoranos deja más datos positivos. Apenas hay envejecimiento en ese colectivo, ya que las mujeres extranjeras mayores de 65 años son 154, poco más del 8% del total de mujeres rurales de otras nacionalidades.

De hecho, las niñas y jóvenes dentro de esa población rural, femenina y extranjera ascienden a 284, con lo que rondan casi el 16%, el doble que las que están en edad de jubilación. También es significativo entre la población inmigrante de los pueblos el grupo de edad laboral, de entre 20 y 64 años, que suma 1.342 mujeres, toda una fortaleza para apuntalar el futuro del medio rural zamorano.

Trabas en el día a día

Conocidas las cifras, el pulso se mide también en el día a día en los pueblos, en el emprendimiento o en la titularidad de las explotaciones que empoderan a la mujer y visibilizan su labor durante mucho tiempo silenciada. Al respecto, la empresaria del sector ganadero y agroalimentario de Fariza Ángeles Santos, que es también presidenta autonómica de la asociación de mujeres del mundo rural Ceres Castilla y León, ofreció su visión a este diario y admitió que tanto a nivel provincial como general "estamos avanzando, pero queda mucho por hacer". Hoy en día, la mujer rural está "más formada" y tiene más posibilidades para estar en los centros de decisión, "pero necesitamos valoración".

Para recibir ese valor que les corresponde es necesario, por ejemplo, que en las explotaciones agropecuarias se reconozca la cotitularidad y no se vea a la mujer como mera ayuda, ya que ser titular "te empodera" y además permite cotizar y figurar en las listas de la Seguridad Social. Es necesario además el apoyo de las parejas, no solo de cara a esa cotitularidad, sino también en el peso de las tareas en el hogar.

Ángeles Santos, que además de ganadera y quesera es licenciada en Dirección y Administración de Empresas, constató que cada vez más mujeres deciden emprender en el medio rural y llega incluso a "estar un poco de moda".

Ahora bien, para mantener ese nivel de emprendimiento y el arraigo en el medio rural resulta "fundamental" mantener los servicios básicos y que no solo recaigan en las mujeres los cuidados familiares.

Si hay guarderías y buenas comunicaciones para poder teletrabajar desde casa habrá mayores oportunidades de que haya mujeres que puedan disfrutar de "los valores y beneficios del medio rural", pero el avance para ello todavía es "demasiado lento", afirmó Ángeles Santos. También admitió que la situación de emprendimiento femenino en los pueblos partía "de muy abajo, y no estamos, ni de cerca, en la paridad" con el hombre.

A la ralentización de los avances en ese campo contribuye la maternidad, que en muchas ocasiones es "un freno en el trabajo y en la evolución laboral de las mujeres, y eso se corrige con educación y, desde casa, con esa corresponsabilidad" en las tareas del hogar y de los cuidados familiares, concluyó la presidenta autonómica de Ceres y emprendedora rural zamorana, con una ganadería y una quesería en Fariza.

En materia de impulso empresarial, la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, recordó en un encuentro autonómico de mujeres rurales celebrado en Toro por otra de las federaciones que dinamiza el colectivo, Fademur, que el 54% de las nuevas actividades emprendedoras en el medio rural parten de mujeres, una cifra cuatro puntos superior al porcentaje de población que representan. "Ellas ayudan a revitalizar nuestros pueblos, a dinamizar nuestros municipios, a darle vida al mundo rural, a generar oportunidades también", declaró Blanco, que comprometió el apoyo de la Administración regional con distintas líneas de subvenciones para "ayudar a generar oportunidades". También aludió a otro de los pilares que contribuye a la fortaleza de la mujer rural, el asociacionismo.

Cultura y reivindicación para romper la brecha

En el ámbito cultural, el Museo Etnográfico de Castilla y León, con sede en Zamora, celebra la conmemoración del 15 de octubre con unas visitas guiadas temáticas y gratuitas, a las 13.00 y las 19.00 horas. En ellas hace de anfitriona Mariel Rodríguez Cerdá, que ofrece un recorrido didáctico por la representación femenina en la tradición, con la figura de la mujer rural como protagonista.

En esta jornada también hay tiempo para la reivindicación que plantean distintas asociaciones de mujeres rurales. Entre ellas Ismur Castilla y León, que puso de relieve en un comunicado que el camino hacia la igualdad no es fácil y aún es necesario romper la brecha de género. A quienes no atiendan a los argumentos sociales para ello, Ismur les ofreció también motivos económicos, ya que "en los lugares en los que se ha priorizado la igualdad de género, las economías y sociedades han avanzado enormemente".

Iniciativa Social de Mujeres Rurales, junto a UCCL y la Unión de Mujeres Agricultoras y Ganaderas, también hizo hincapié en que las mujeres están "infrarrepresentadas" en el campo o en el acceso a puestos de responsabilidad en organizaciones agrarias o consejos rectores de cooperativas, "no porque se les niegue directamente ese acceso", sino por "los obstáculos y los trabajos que deberían ser compartidos en su día a día y no lo son".

Visibilidad en un juego de azar con labor social

La directora de la ONCE en Zamora, Anabel Martín, y el presidente de la Diputación Provincial, Javier Faúndez, posaron con el cupón de la ONCE que este miércoles se suma a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. La organización social que promueve ese juego de azar pretende así dar visibilidad y reivindicar el papel de la mujer que vive y trabaja en espacios rurales y que "contribuye a que la población no abandone el campo y sus actividades", ha subrayado la ONCE, que ha resaltado "la importancia de la aportación económica, social y cultural" de las mujeres rurales.